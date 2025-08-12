A színház világa egy időre elhódította a képzőművészettől a Lélek-Képek alkotóját

Oszter Alexandra festményein gyakran jelennek meg szimbolikus állatok: a páva a szépséget és a tudást, a sas a szabadságot és az erőt, a kakas pedig a hűséget, a hitet és az erkölcsöt jelképezi. A balatonboglári Kék és Vörös Kápolnában megnyílt kiállításon fiatalkori alkotásai mellett azok a festmények is láthatók, amelyeket édesapja, Oszter Sándor még életében megőrzött. A művésznő jelenleg Diósjenőn, a családi birtokon él és alkot, ahol élményfestéseket tart.

Oszter Alexandra kiállítása Balatonbogláron nyílt meg

Fotó: Böröczky Bulcsú

A megnyitón Bodrogi Attila, a Balatonboglári Varga Béla Művelődési Ház intézményvezetője felidézte, hogy 25 éve kezdtek együtt hivatásos színészként a budapesti Vidám Színpadon, a Charlie nénje című vígjátékban, ahol Alexandra édesapja és Bodrogi Gyula is a partnereik voltak. – Barátok is lettünk, és mivel tudtam, hogy Alexandra gyönyörűen fest, szerettem volna bemutatni ezt az oldalát is – mondta Bodrogi Attila.

A két művészeti ágat együtt szerette volna művelni

– A képzőművészet előbb volt, mint a színészet. Ez nagyon érdekes, mert édesapám nem akarta, hogy színésznő legyek, és azt mondta, előbb vegyenek fel egy egyetemre.

Úgyhogy felvettek a képzőművészeti egyetemre, és amikor Attilával találkoztunk, 20 éves voltam. Ott ragadtam a színház világában, és otthagytam a képzőművészeti egyetemet

– mondta a megnyitón Oszter Alexandra, aki hozzátette, komolyan gondolta, hogy a két művészeti ágat együtt lehet művelni. – Ez a festménykiállítás a lelkemből szól: a belső színeim és a kék milliószoros árnyalatai jelennek meg rajta, szimbólumokkal tarkítva. Mindig fontosnak tartottam, hogy ezek hogyan hatnak az ember életére, mert ha valaki kiakaszt egy képet, jó érzés tölti el, és feltöltődik jó energiákkal – mondta Oszter Alexandra.

Oszter Alexandra képei a valóság és a képzelet határát jelenítik meg

A megnyitón Sáfár Anikó színművész elárulta, hogy régóta ismeri Oszter Alexandrát, hiszen édesapjával partnerek voltak számos darabban, és édesanyja vigyázott a kislányára Alexandrával együtt a próbák és az előadások idején.

– Mindig volt benne különös finomság, érzékenység, művészi makacsság

– mondta megnyitójában Sáfár Anikó. – Varázslatos tündérvilágot teremtett, a természetből inspirálódik, célja, másoknak örömet szerezni. Különleges hangulatú képeivel személyes utazásra visz bennünket. Az alkotások gazdag színvilága, a szimbólumok használata gondolkodásra ösztönöz. Művészetében különleges világ tárul fel. A valóság és a képzelet határán lebegő térben az állatok szinte totemként állnak elénk. Alexandra festészete hidat képez a konkrétból az absztrakt felé. A természetből a szellemi világba, a látványból a tapasztalás felé – emelte ki Sáfár Anikó.