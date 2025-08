Ajánló 1 órája

Rengetegen megkerülik futva a Desedát a hétvégén

Ezúttal is izgalmas élményeket tartogat a hétvége Somogyban. Sportprogram, kulturális esemény és koncert is vár ránk, de emellett már javában zajlik a Lellei Borhét is, nem fogunk most sem unatkozni.

Szombati programok Sportprogramok sokasága várható.

Fotó: PeopleImages.com - Yuri A Kaposvár 6 óra Deseda Ultramaraton Helyszín: Deseda 6:30 II. Energofish classic feder race Helyszín: Deseda Kőröshegy 9 óra Papírfonó Tábor Szántódpuszta 7 óra Termelő vásár Helyszín: Élő Major Somogybabod 8 óra Spartan trifecta weekend Helyszín: Off Road Kaposmérő 10 óra Lovasíjász iskola Helyszín: Kassai Völgy Balatonboglár 20 óra Zenés nyáresték: Wanted duó Helyszín: Platán Strand (Bordudvar) Fonyód 20 óra Awarock Akusztik Helyszín: Arany Sellő Balatonlelle 22 óra After day Helyszín: Y Club 8 óra Lellei Borhét Helyszín: Rendezvénypark 22 óra Saturday exclusive Helyszín: Stone Beach Balatonmáriafürdő 22 óra DJ Ritecz 1000+1 Helyszín: Delta Retro Music Factory Segesd 8 óra I. Gazdatalálkozó és családi nap Helyszín: Alsósegesd, Szőlőhegy Vasárnapi programok Balatonlelle 4:30 Coronita tábor All Stars Helyszín: Y Club 22:30 Balatoni házibuli Helyszín: Y Club