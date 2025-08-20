1 órája
Mutatjuk mit csinálj még ma a tűzijáték előtt! - íme egy rakás program!
A legtöbben augusztus 20-án az esti tűzijáték nézésre helyezik a fókuszt. Mi viszont kerestünk neked olyan programokat Somogy vármegyében, amelyekkel garantáltan egész nap szórakozhatsz, nem csak az esti fényjátékon.
Az államalapításunk ünnepe sokkal több, mint néhány ellőtt rakéta az éjszakában. Érdemes tartalmasan tölteni ezt a napot, amihez hoztunk pár tökéletes programot Somogy vármegyéből.
Látogatás a Vidraprakban
Augusztus 20-án is nyitva tart a Petesmalmi Vidrapark, ahol elárvult kis vidrabébiket is ápolnak. Egy ilyen látogatás alkalmával lehetőség nyílik a park működésébe betekinteni és egyúttal segíteni is azt.
Startol a Strand Fesztivál
Indul a Balaton legnagyobb vízparti zenei fesztiválja, ahol a nyitónapon többek között fellép Geszti Péter is a Geszti Sixty produkcióval. De az első napon fellép Kruder & Dorfmeister, a Purple Disco Machine és a legendás Paul Kalkbrenner. De lesz Be Massive parti, kiállítás és fülkefeszt, valamint startol a Strand Circus is.
Pilates-szel indul az ünnepi program
Kaposváron rendhagyó módon indul augusztus 20-a: ingyenes pilatesre várják a Bíborligetbe azokat, akik nem láblógatással akarják tölteni a hosszú hétvégét. Este Pély Barna szülinapi koncertjén bulizhat együtt Kaposvár a Városligetben, ahonnan idén is fellövik a tűzijátékot.
Újra tárt kapukkal vár a Krisna-völgy
Egész napos programokkal várja a látogatókat a Krisna-völgy, a nap folyamán részt vehetünk élmény- és vezetett túrákon, megkóstolhatjuk az ízletes indiai finomságokat, és kipróbálhatjuk a szári ruhát vagy a hennát. A programok között szerepel fűszerbemutató előadás, élő zenés kírtan, és vezetett meditáció is. Emellett lehetőség van kézműves árusok és a Krisna-völgyi termékek felfedezésére is. Az eseményre a helyszínen váltható normál belépőjegy érvényes, és előzetes regisztráció nem szükséges.
Új kenyér ünnepe a Skanzenben
A kenyérsütés rejtelmeibe is beavatják a lágotatót a szennai skanzenben, ahol augusztus 20-án is van élet. Meg lehet tanulni a kalácsfonást, de aratódíszt is készítenek és persze elkészül a skanzen kenyere, amibe a te kezed munkája is belekerülhet.
Kulturális kaland Siófokon
Egész hétvégés programkavalkáddal vár Siófok ezen a héten. Persze érdemes megnézni a város nevezetességeit, felkeresni a víztornyot, ahonnan elképesztő a panoráma, de nem lehet szó nélkül elmenni az ünnepi programok mellett sem.
A hagyományos Bor és kenyér ünnepe gasztronómiai és kulturális kalandokat tartogat egész hétvégére.
Ezerrel dübörög a Boglári Szüret
Idén augusztus 16. és 20. között rendezik meg a több mint fél évszázados múlttal rendelkező Boglári Szüreti Fesztivált a balatonboglári Platán strandon. A fesztivál célja idén is a családok és fiatalok megszólítása változatos, minden korosztályt érintő programokkal.
Fogathatjó verseny és vásár Szántódpusztán
Élet van már Szántódpusztán az év minden napján nem csak az ünnepeken, de ilyenkor különösen nagy a nyüzsgés. Főként, hogy augusztus 20-án vásári forgatag fogadja a látogatókat és napközben is izgalmakat ígér a fogathajtó verseny.
- A pusztán hosszú évek után éledt újjá a fogathajtás, amely nagy hagyományokkal rendelkezik. Most újra fogatokkal telik meg a pálya, ahova az ország minden pontjáról érkeznek versenyzők. Prím Ferenc is a sejbák között hajt majd fogatával. – Nagyon jó, hogy nem kell utaztatni a hintót és a lovakat, mert itt van helyben. Ráadásul Szántódpusztán, ahol nagyon régiek a hagyományok, mondta a hajtó. Neveztek kettes és egyes fogatok is a C kategóriás bajnokságba, amelynek a festői szépségű létesítmény ad otthon ezen a hétvégén.