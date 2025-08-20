Mutatjuk mit csinálj még ma a tűzijáték előtt! - íme egy rakás program!

Az államalapításunk ünnepe sokkal több, mint néhány ellőtt rakéta az éjszakában. Érdemes tartalmasan tölteni ezt a napot, amihez hoztunk pár tökéletes programot Somogy vármegyéből.

Fantasztikus hely és tökéletes ünnepi program a vidrapark látogatása

Fotó: MW

Látogatás a Vidraprakban

Augusztus 20-án is nyitva tart a Petesmalmi Vidrapark, ahol elárvult kis vidrabébiket is ápolnak. Egy ilyen látogatás alkalmával lehetőség nyílik a park működésébe betekinteni és egyúttal segíteni is azt.

Startol a Strand Fesztivál

Indul a Balaton legnagyobb vízparti zenei fesztiválja, ahol a nyitónapon többek között fellép Geszti Péter is a Geszti Sixty produkcióval. De az első napon fellép Kruder & Dorfmeister, a Purple Disco Machine és a legendás Paul Kalkbrenner. De lesz Be Massive parti, kiállítás és fülkefeszt, valamint startol a Strand Circus is.

Pilates-szel indul az ünnepi program

Kaposváron rendhagyó módon indul augusztus 20-a: ingyenes pilatesre várják a Bíborligetbe azokat, akik nem láblógatással akarják tölteni a hosszú hétvégét. Este Pély Barna szülinapi koncertjén bulizhat együtt Kaposvár a Városligetben, ahonnan idén is fellövik a tűzijátékot.

Újra tárt kapukkal vár a Krisna-völgy

Egész napos programokkal várja a látogatókat a Krisna-völgy, a nap folyamán részt vehetünk élmény- és vezetett túrákon, megkóstolhatjuk az ízletes indiai finomságokat, és kipróbálhatjuk a szári ruhát vagy a hennát. A programok között szerepel fűszerbemutató előadás, élő zenés kírtan, és vezetett meditáció is. Emellett lehetőség van kézműves árusok és a Krisna-völgyi termékek felfedezésére is. Az eseményre a helyszínen váltható normál belépőjegy érvényes, és előzetes regisztráció nem szükséges.

Új kenyér ünnepe a Skanzenben

A kenyérsütés rejtelmeibe is beavatják a lágotatót a szennai skanzenben, ahol augusztus 20-án is van élet. Meg lehet tanulni a kalácsfonást, de aratódíszt is készítenek és persze elkészül a skanzen kenyere, amibe a te kezed munkája is belekerülhet.

Kulturális kaland Siófokon

Egész hétvégés programkavalkáddal vár Siófok ezen a héten. Persze érdemes megnézni a város nevezetességeit, felkeresni a víztornyot, ahonnan elképesztő a panoráma, de nem lehet szó nélkül elmenni az ünnepi programok mellett sem.