Mai évfordulók
Kőkemény hétvége előtt állunk, nem érdemes otthon maradni!

Somogy vármegyében tartják ezen a hétvégén az eXtremeMan versenyt, de a Balaton-átúszást is. Tele vagyunk jobbnál jobb programokkal, s ha a sportesemények nem lennének elegendőek, fesztiváloknak is otthont ad Somogy. Ezen a hétvégén dübörög a RockBalaton, a nyári időszak legütősebb rendezvénye, de a hétvégén csapra verik a Lellei Borhét borát is.

Koszorus Rita

Szombati programok

balatonlellei borhét program
A hétvégén is sok program vár Somogyba: a Borhéten megkóstolhatod a legjobb balatoni borokat. 
Fotó: Krausz Andrea

Fonyód

15:30 RockBalaton Helyszín: Napsugár Club Camping

  • 15:30 Classica
  • 17:00 Terra Nullius
  • 18:30 Nemzeti Hang
  • 20:30 Ossian
  • 22:30 Totális Metál

Siófok

8 óra Termelői piac Helyszín: Sió Camping 

13 óra Pool&theGang Helyszín: Plázs 

18 óra Purebeat extra Helyszín: Siófoki hajóállomás 

22 óra Mystech Helyszín: Plázs 

21 óra Cooky Helyszín: Renegade pub 

Balatonboglár

18:30 Testvérvárosok koncertje Helyszín: Platán tér 

9 óra Balaton-átúszás Helyszín: Platán strand 

Balatonlelle

16 óra Borhét Helyszín: Rendezvénypark 

22 óra Emlékek éjszakája Helyszín: Stone Beach 

Patca 

19 óra Betyár Maraton éjszakai tájékozódási túra Helyszín: Katica tanya 

Igal 

9 óra Strand egészség és sportfesztivál Helyszín: Gyógyfürdő 

Csokonyavisonta 

9 óra Országos Curling verseny Helyszín: Fürdő 

Nagyatád

7 óra eXtremeMan Helyszín: Városi Strand 

Vasárnapi programok

Fonyód 

15:30 RockBalaton Helyszín: Napsugár Club Camping 

  • 15:30 Dream of Insomnia
  • 17:00 Időutazó Rock Band
  • 18:30 Moby Dick
  • 20:30 Kárpátia
  • 22:30 Pokolgép

Buzsák

9:30 Búcsú Helyszín: Tájház

Igal 

9 óra Mustang találkozó Helyszín: Gyógyfürdő 

Balatonlelle 

22:30 Balatoni házibuli Helyszín: Y-Club 

22 óra Dark Knights presents: Martin Books Helyszín: Y-Club 

Siófok

14 óra Just clear beach Helyszín: Plázs 

15 óra Corona sunsets Helyszín: Petőfi sétány 

 

