Kőkemény hétvége előtt állunk, nem érdemes otthon maradni!

Somogy vármegyében tartják ezen a hétvégén az eXtremeMan versenyt, de a Balaton-átúszást is. Tele vagyunk jobbnál jobb programokkal, s ha a sportesemények nem lennének elegendőek, fesztiváloknak is otthont ad Somogy. Ezen a hétvégén dübörög a RockBalaton, a nyári időszak legütősebb rendezvénye, de a hétvégén csapra verik a Lellei Borhét borát is.

Szombati programok A hétvégén is sok program vár Somogyba: a Borhéten megkóstolhatod a legjobb balatoni borokat.

Fotó: Krausz Andrea Fonyód 15:30 RockBalaton Helyszín: Napsugár Club Camping 15:30 Classica

17:00 Terra Nullius

18:30 Nemzeti Hang

20:30 Ossian

22:30 Totális Metál Siófok 8 óra Termelői piac Helyszín: Sió Camping 13 óra Pool&theGang Helyszín: Plázs 18 óra Purebeat extra Helyszín: Siófoki hajóállomás 22 óra Mystech Helyszín: Plázs 21 óra Cooky Helyszín: Renegade pub Balatonboglár 18:30 Testvérvárosok koncertje Helyszín: Platán tér 9 óra Balaton-átúszás Helyszín: Platán strand Balatonlelle 16 óra Borhét Helyszín: Rendezvénypark 22 óra Emlékek éjszakája Helyszín: Stone Beach Patca 19 óra Betyár Maraton éjszakai tájékozódási túra Helyszín: Katica tanya Igal 9 óra Strand egészség és sportfesztivál Helyszín: Gyógyfürdő Csokonyavisonta 9 óra Országos Curling verseny Helyszín: Fürdő Nagyatád 7 óra eXtremeMan Helyszín: Városi Strand Vasárnapi programok Fonyód 15:30 RockBalaton Helyszín: Napsugár Club Camping 15:30 Dream of Insomnia

17:00 Időutazó Rock Band

18:30 Moby Dick

20:30 Kárpátia

22:30 Pokolgép Buzsák 9:30 Búcsú Helyszín: Tájház Igal 9 óra Mustang találkozó Helyszín: Gyógyfürdő Balatonlelle 22:30 Balatoni házibuli Helyszín: Y-Club 22 óra Dark Knights presents: Martin Books Helyszín: Y-Club Siófok 14 óra Just clear beach Helyszín: Plázs 15 óra Corona sunsets Helyszín: Petőfi sétány