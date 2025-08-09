2 órája
Kőkemény hétvége előtt állunk, nem érdemes otthon maradni!
Somogy vármegyében tartják ezen a hétvégén az eXtremeMan versenyt, de a Balaton-átúszást is. Tele vagyunk jobbnál jobb programokkal, s ha a sportesemények nem lennének elegendőek, fesztiváloknak is otthont ad Somogy. Ezen a hétvégén dübörög a RockBalaton, a nyári időszak legütősebb rendezvénye, de a hétvégén csapra verik a Lellei Borhét borát is.
Szombati programok
Fonyód
15:30 RockBalaton Helyszín: Napsugár Club Camping
- 15:30 Classica
- 17:00 Terra Nullius
- 18:30 Nemzeti Hang
- 20:30 Ossian
- 22:30 Totális Metál
Siófok
8 óra Termelői piac Helyszín: Sió Camping
13 óra Pool&theGang Helyszín: Plázs
18 óra Purebeat extra Helyszín: Siófoki hajóállomás
22 óra Mystech Helyszín: Plázs
21 óra Cooky Helyszín: Renegade pub
Balatonboglár
18:30 Testvérvárosok koncertje Helyszín: Platán tér
9 óra Balaton-átúszás Helyszín: Platán strand
Balatonlelle
16 óra Borhét Helyszín: Rendezvénypark
22 óra Emlékek éjszakája Helyszín: Stone Beach
Patca
19 óra Betyár Maraton éjszakai tájékozódási túra Helyszín: Katica tanya
Igal
9 óra Strand egészség és sportfesztivál Helyszín: Gyógyfürdő
Csokonyavisonta
9 óra Országos Curling verseny Helyszín: Fürdő
Nagyatád
7 óra eXtremeMan Helyszín: Városi Strand
Vasárnapi programok
Fonyód
15:30 RockBalaton Helyszín: Napsugár Club Camping
- 15:30 Dream of Insomnia
- 17:00 Időutazó Rock Band
- 18:30 Moby Dick
- 20:30 Kárpátia
- 22:30 Pokolgép
Buzsák
9:30 Búcsú Helyszín: Tájház
Igal
9 óra Mustang találkozó Helyszín: Gyógyfürdő
Balatonlelle
22:30 Balatoni házibuli Helyszín: Y-Club
22 óra Dark Knights presents: Martin Books Helyszín: Y-Club
Siófok
14 óra Just clear beach Helyszín: Plázs
15 óra Corona sunsets Helyszín: Petőfi sétány