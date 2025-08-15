Ajánló 1 órája

Ellepik a sztárok Somogyot a hétvégén – ne tartson vissza a hőség, programajánló

Rúzsa Magdi, Kovács Kati és Kis Grófó is fellép ezen a hétvégén Somogyban. Szemezgettünk a legjobbnak ígérkező hétvégi somogyi programokból, hogy egy helyen megtaláj mindent, ami érdekes.

Szombati programok Rúzsa Magdi balatonlellei koncertje kiváló programnak ígérkezik. Forrás: Bors Balatonlelle 21 óra Rúzsa Magdi koncert Helyszín: Szabadtéri színpad 22 óra Mystech Helyszín: Y-Club 22:30 Balatoni házibuli Helyszín: Y-Club 22:00 Newik Classic Helyszín: Stone Beach Kadarkút 9 óra Repülős nap Helyszín: Reptér Balatonboglár 20:30 Boldogan éltek Helyszín: Kultkikötő 21:45 Lord koncert Boglári szüreti fesztivál Helyszín: Platán Strand Fonyód 10 óra Klasszikus Balaton-átevezés Helyszín: Kutyás fürdetőhely Nagyberény 11:30 Falunap Helyszín: Sportpálya Kastélyosdombó 9 óra Komlószüreti fesztivál Helyszín: Komlóültetvény Balatonszemes 8 óra Bolhapiac Helyszín: Platán park Igal 9 óra Igal nights: éjszakai fürdőzés Helyszín: Gyógyfürdő 16 óra Kovács Kati koncert Helyszín: Gyógyfürdő Siófok 19 óra We love Balaton festival Helyszín: Plázs Balatonmáriafürdő 22 óra Szecsei Classic Helyszín: Delta Retro Music Factory Vasárnapi programok Balatonboglár 20 óra Mobilmánia Vikidál Gyula Helyszín: Platán tér Balatonlelle 22 óra Balatoni házibuli Helyszín: Y Club