1 órája
Ellepik a sztárok Somogyot a hétvégén – ne tartson vissza a hőség, programajánló
Rúzsa Magdi, Kovács Kati és Kis Grófó is fellép ezen a hétvégén Somogyban. Szemezgettünk a legjobbnak ígérkező hétvégi somogyi programokból, hogy egy helyen megtaláj mindent, ami érdekes.
Szombati programok
Balatonlelle
21 óra Rúzsa Magdi koncert Helyszín: Szabadtéri színpad
22 óra Mystech Helyszín: Y-Club
22:30 Balatoni házibuli Helyszín: Y-Club
22:00 Newik Classic Helyszín: Stone Beach
Kadarkút
9 óra Repülős nap Helyszín: Reptér
Balatonboglár
20:30 Boldogan éltek Helyszín: Kultkikötő
21:45 Lord koncert Boglári szüreti fesztivál Helyszín: Platán Strand
Fonyód
10 óra Klasszikus Balaton-átevezés Helyszín: Kutyás fürdetőhely
Nagyberény
11:30 Falunap Helyszín: Sportpálya
Kastélyosdombó
9 óra Komlószüreti fesztivál Helyszín: Komlóültetvény
Balatonszemes
8 óra Bolhapiac Helyszín: Platán park
Igal
9 óra Igal nights: éjszakai fürdőzés Helyszín: Gyógyfürdő
16 óra Kovács Kati koncert Helyszín: Gyógyfürdő
Siófok
19 óra We love Balaton festival Helyszín: Plázs
Balatonmáriafürdő
22 óra Szecsei Classic Helyszín: Delta Retro Music Factory
Vasárnapi programok
Balatonboglár
20 óra Mobilmánia Vikidál Gyula Helyszín: Platán tér
Balatonlelle
22 óra Balatoni házibuli Helyszín: Y Club