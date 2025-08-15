augusztus 15., péntek

1 órája

Ellepik a sztárok Somogyot a hétvégén – ne tartson vissza a hőség, programajánló

Címkék#program ajánló#Programajanló#program

Rúzsa Magdi, Kovács Kati és Kis Grófó is fellép ezen a hétvégén Somogyban. Szemezgettünk a legjobbnak ígérkező hétvégi somogyi programokból, hogy egy helyen megtaláj mindent, ami érdekes.

Koszorus Rita
Ellepik a sztárok Somogyot a hétvégén – ne tartson vissza a hőség, programajánló

Szombati programok 

program rúzsa magdi koncert
Rúzsa Magdi balatonlellei koncertje kiváló programnak ígérkezik. Forrás: Bors

Balatonlelle 

21 óra Rúzsa Magdi koncert Helyszín: Szabadtéri színpad 

22 óra Mystech Helyszín: Y-Club 

22:30 Balatoni házibuli Helyszín: Y-Club 

22:00 Newik Classic Helyszín: Stone Beach 

Kadarkút 

9 óra Repülős nap Helyszín: Reptér 

Balatonboglár 

20:30 Boldogan éltek Helyszín: Kultkikötő 

21:45 Lord koncert Boglári szüreti fesztivál Helyszín: Platán Strand

Fonyód

10 óra Klasszikus Balaton-átevezés Helyszín: Kutyás fürdetőhely

Nagyberény

11:30 Falunap Helyszín: Sportpálya

Kastélyosdombó 

9 óra Komlószüreti fesztivál Helyszín: Komlóültetvény 

Balatonszemes

8 óra Bolhapiac Helyszín: Platán park 

Igal

9 óra Igal nights: éjszakai fürdőzés Helyszín: Gyógyfürdő 

16 óra Kovács Kati koncert Helyszín: Gyógyfürdő

Siófok

19 óra We love Balaton festival Helyszín: Plázs 

Balatonmáriafürdő

22 óra Szecsei Classic Helyszín: Delta Retro Music Factory 

Vasárnapi programok 

Balatonboglár 

20 óra Mobilmánia Vikidál Gyula Helyszín: Platán tér 

Balatonlelle

22 óra Balatoni házibuli Helyszín: Y Club 

 

A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
