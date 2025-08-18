augusztus 18., hétfő

Fesztivál

2 órája

A Bikini mellett Manuel és a Belga is fellép Kaposváron – itt a részletes program a Rippl-Rónai Fesztiválról

Címkék#Kaposvár#zene#Rippl-Rónai Fesztivál

Neves előadókkal és színes programokkal robban be a szeptember Kaposváron. Hivatalossá vált a Rippl-Rónai Fesztivál programja, amely számos érdekességet tartogat.

Klein Péter Nándor

A közel negyedszázados múltra visszatekintő Rippl-Rónai Fesztivál Kaposvár legjelentősebb, leglátogatottabb összművészeti fesztiválja, melyet ebben az évben szeptember 4–6. között rendeznek meg a somogyi vármegyeszékhelyen. A háromnapos rendezvénysorozat a zene, a képzőművészet és a közösségi élmények ünnepe, ahol minden korosztály találhat kedvére való programot.

Szeptemberben újra Rippl-Rónai Fesztivál
Izgalmas, színes és látványos programokkal vár a Rippl-Rónai Fesztivál
Fotó: Lang Róbert

Bikini a főszerepben a Rippl-Rónai Fesztiválon

A pénteki nap egyik legjobban várt fellépője a legendás Bikini együttes, akik évtizedek óta töretlen népszerűségnek örvendenek. A zenekar igazi időutazásra hívja a közönséget.

Fiatal kedvencek: 4S Street és Manuel

A fesztivál azonban nemcsak a nosztalgiáról szól: a fiatalabb generáció kedvencei is színpadra lépnek. A 4S Street lendületes koncertjével biztosan megmozgatja a közönséget, szombat este pedig Manuel gondoskodik arról, hogy a Rippl-Rónai Fesztivál zárónapja emlékezetes legyen.
A Rippl-Róna Fesztivál nem csupán a zene ünnepe: valódi művészeti élmény, amely egyszerre ötvözi a színpadi produkciókat, a képzőművészetet és a közösségi kreativitást. Ismeretes korábbi eseményekről, hogy az utcai kiállítások, kézműves vásárok, utcatárlatok és interaktív programok rendkívüli színt hoztak a városba. A részletes program itt érhető el. 

 

