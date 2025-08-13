augusztus 13., szerda

Haverok, buli, zúzda: hatalmasat szólt a fonyódi parton a RockBalaton

Címkék#Napsugár Club Camping#RockBalaton#rockfesztivál

Az idén immár tizenegyedik alkalommal rendezték meg a RockBalaton fesztivált, ahol három napon keresztül a legjobb magyar előadók szórakoztatták a keményebb dallamok kedvelőit. Az eseménynek először adott otthont a Napsugár Club Camping, ezzel egy új elemmel bővült a RockBalaton, vízparti helyszínnel és vizes élményekkel.

Koszorus Rita
Fotó: Kajetan Jacint

Augusztus 8. és 10. között ismét minden a rockzenéről szólt Fonyódon, az alsóbélatelepi Napsugár Club Camping adott otthont a nyár egyik legkedveltebb balatoni zenei eseményének a RockBalaton fesztiválnak. Olyan zenekarok adták egymásnak a színpadot, mint a P. Mobil, a Kárpátia, a Totális Metál, az Ossian, vagy az idén 25 éves Depresszió. 

rockbalaton fesztivál
Az Ossian a RockBalatonon. 
Fotó: Kajetán Jácint

Rengetegen voltak kíváncsiak a meghirdetett programokra és természetesen a vadonatúj vízparti helyszínre, amely új élményekkel bővítette a már ismert RockBalaton érzést. – Három napos rendezvényt először tartottuk a kempingben, már az első nap után láthattuk, hogy nagyon jó helyen van a fesztivál itt. Ezt megerősítették a látogatók és a szolgáltatók is, úgy érezzük, most került helyére ez a rendezvény, mondta Farkas Gábor a fesztivál egyik főszervezője. 

Ezzel a lépéssel tulajdonképpen a fonyódi rockfesztivál lett azon kevés balatoni fesztiválok egyike, amely vízparti élményt tud nyújtani kulturált szórakozás mellett. – Jó hangulat és kulturált szórakozás jellemezte az idei évben is a RockBalaton Fesztivált, köszönjük a szervezőknek, köszönjük a résztvevőknek, fogalmazott Erdei Barnabás Fonyód polgármestere, aki maga is részt vett az eseményen. Sőt a karját is nyújtotta a RockBalaton fesztiválra szervezett véradáson. Hiszen a rendezvény nem csak a bulizásról szólt idén sem, a jótékonyság ismét szerepet kapott a háromnapos kőkemény fiesztán. 

rockbalaton fesztivál
Rocklegendák a színpadon. Fotó: Kajetán Jácint

RockBalaton a jótékonyság jegyében

A Magyar Vöröskereszt hagyományosan véradást szervez a fesztivál idejére, amely keretében ezúttal pénteken adhattak vért a résztvevők. A jótékony rockerek segíthették a Duchenne-szindrómás Marci gyógyulását, akinek gyógykezelésére a fesztivál ideje alatt gyűjtöttek a Máltai Szeretetszolgálat munkatársai. Nagyon sokan keresték meg a fonyódi szervezet standját és a rockerek bizonyították, nem csak a zenei ízlésük jó, de helyén van a szívük is. 

A háromnapos eseményt még az égiek is támogatták, hiszen fantasztikus volt az időjárás is, minden adott volt a sikerhez. A látogatók sátorozhattak, fürödhettek a Balatonban, és közben élvezhették a legjobb magyar rockzenekarok koncertjeit. Ki is használták a lehetőséget és sokan csobbantak napközben, igazi beach-hangulat uralkodott a RockBalatonon végig, esténként pedig odatették magukat a fesztiválozók a koncerteken. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy minden eddiginél nagyobb sikerrel zárult a rendezvény, amely jó eséllyel új otthonra talált Alsóbélatelepen. 

 

 

