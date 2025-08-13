Haverok, buli, zúzda: hatalmasat szólt a fonyódi parton a RockBalaton

Augusztus 8. és 10. között ismét minden a rockzenéről szólt Fonyódon, az alsóbélatelepi Napsugár Club Camping adott otthont a nyár egyik legkedveltebb balatoni zenei eseményének a RockBalaton fesztiválnak. Olyan zenekarok adták egymásnak a színpadot, mint a P. Mobil, a Kárpátia, a Totális Metál, az Ossian, vagy az idén 25 éves Depresszió.

Az Ossian a RockBalatonon.

Fotó: Kajetán Jácint

Rengetegen voltak kíváncsiak a meghirdetett programokra és természetesen a vadonatúj vízparti helyszínre, amely új élményekkel bővítette a már ismert RockBalaton érzést. – Három napos rendezvényt először tartottuk a kempingben, már az első nap után láthattuk, hogy nagyon jó helyen van a fesztivál itt. Ezt megerősítették a látogatók és a szolgáltatók is, úgy érezzük, most került helyére ez a rendezvény, mondta Farkas Gábor a fesztivál egyik főszervezője.

Ezzel a lépéssel tulajdonképpen a fonyódi rockfesztivál lett azon kevés balatoni fesztiválok egyike, amely vízparti élményt tud nyújtani kulturált szórakozás mellett. – Jó hangulat és kulturált szórakozás jellemezte az idei évben is a RockBalaton Fesztivált, köszönjük a szervezőknek, köszönjük a résztvevőknek, fogalmazott Erdei Barnabás Fonyód polgármestere, aki maga is részt vett az eseményen. Sőt a karját is nyújtotta a RockBalaton fesztiválra szervezett véradáson. Hiszen a rendezvény nem csak a bulizásról szólt idén sem, a jótékonyság ismét szerepet kapott a háromnapos kőkemény fiesztán.

Rocklegendák a színpadon. Fotó: Kajetán Jácint