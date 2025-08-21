3 órája
Elstartolt a Strand Fesztivál – újdonságok és díjátadók a nyitónapon
Zamárdi augusztus 20-án újra a nyár zenei fővárosává vált. A Strand Fesztivál idén 11. alkalommal nyitotta meg kapuit, ahol bemutatták az újdonságokat és átadták a Best of Balaton elismeréseket.
Augusztus 20-án délután az első vendégek megérkezése idején a sajtó munkatársai is bepillantást nyerhettek a Strand Fesztivál hangulatába, és láthatták az újdonságokat. A nyitónapon Paul Kalkbrenner, a Kruder & Dorfmeister páros és a Purple Disco Machine játszott a K&H X Balaton Nagyszínpadon, majd augusztus 20. és 23. között olyan hazai zenekarok lépnek színpadra, mint az Irie Maffia, a Parno Graszt, Dzsúdló, Desh, T. Danny, a Valmar, Majka, Beton.Hofi, L.L. Junior, a Bagossy Brothers Company és a Halott Pénz.
– Ez a klasszikus strandfesztivál a 11. alkalommal került megrendezésre, és szerintünk elég jól sikerült – emelte ki Fülöp Zoltán, a Strand Fesztivál egyik alapítója, aki Lobenwein Norbert szervezővel, Ördög Nórával, a Best Of Balaton nagykövetével, Ádám Kata projektvezetőjével és Váncza Panna programszervezővel mutatta be az újdonságokat Zamárdiban.
Tesz-Vesz város a Strand Fesztiválon
Ádám Kata, a Strand Fesztivál projektvezetője kiemelte, a Balaton legnagyobb tűzijátékát hirdették meg 22 óra 15 perctől Zamárdiban. Idén először az északi és a déli part összefogott és összehangolta a tűzijátékokat.
– A legkedvesebb idei újításunk pedig a Telecom STRAND CITY, amit a Tesz-Vesz város mintájára hoztunk létre. Itt van mozi, kultúrház, fagyizó, iskola, rendőrség és még kormányablak is rendelkezésre áll. Számunkra fontos az a közösség, amely spontán módon alakult ki a fesztivál közönségéből, mi pedig igyekszünk gondos gazdaként fejleszteni – mondta Ádám Kata.
Podcast, klasszikus zene, szelfi
A Telekom STRAND CITY egy több hektáron elterülő kisváros, közvetlenül a tó partján, ahol minden nap déltől másnap hajnalig 25 helyszínen vehetik igénybe a település szolgáltatásait a fesztiválozók. Délben klasszikus zenei koncertekkel és jógával indul a nap, napközben a kultúrház podcast színpadán izgalmas és érdekes témák kerülnek terítékre, éjjel pedig bárzongoristával, koncertekkel és diszkóval fújnak takarodót. A nagyszínpad mellett pedig egy óriási, mesterséges intelligenciával készült strandlabda fogadja a szelfizni vágyókat. Weiler Péter képzőművész új installációja a Balaton és a nyár hangulatát idézi meg, miközben tökéletes fotóhelyszínt kínál a fesztiválozóknak.
Művészek és művészetek
A művészet is helyet kap: A fesztiválon kialakított STRAND CITY utcáit és tereit elhunyt művészekről nevezték el, emléket állítva Fábián Julinak, Somló Tamásnak, Siklósi Örsnek, Dj Palotainak, Hó Mártonnak, Bódi László "Cipőnek", valamint Cseh Tamásnak is. Valamint Bereczki Kata, Bukta Imre, Cserbik Rita, Győri Márton, Kiss Tibi, Labrosse Dániel, Osgyányi Sára, Shane 54, és Sibitka Panni alkotásai “városszerte” megtekinthetők.
Best os Balaton
A nyitónapon került sor a Best of Balaton 2025 ünnepi eseményére is.
– Ünnepként éljük meg, ha fesztiválokat szervezhetünk. 2006 táján kezdtük a Balaton Sounddal, és szerettünk bele sok mindenbe, ami a Balatonnal kapcsolatos. Így indítottuk el a Balaton ünnepe programot is – mondta Fülöp Zoltán.
- Majd Fekete Tamással, a Balatoni Turizmus Szövetség elnökével,
- Pach Gáborral, a Balatoni Kör elnökével
- és Princzinger Péter, a VisitBalaton365 Nkft. ügyvezetőjével
közösen adták át az idei elismeréseket, ajánlásokat, melyeket Ördög Nóra ismertetett. A Best of Balaton listáján gasztronómiai kategóriában új ajánlatként szerepel A kis Pisztrángos (Fonyód), a Constans Random Cafe (Balatonalmádi-Káptalanfüred), a Füge Fagyiudvar és Kávézó (Veszprém), a Freskó Bisztró (Zamárdi), a KisKert Vendéglő (Siófok), a Lokal at the Lake (Fonyódliget), a Mede by Mede Ádám (Badacsonytomaj), a Márton Cukrászda (Balatonlelle), a Petit Bois Rooftop (Balatonfüred) és az Ypsilon by Rácz Jenő (Alsóörs).
Nagy Viktor is elismerést vehetett át
A kulturális és esemény kategória új ajánlatait – CODE Digitális Élményközpont (Veszprém), Füred Art Week (Balatonfüred), INOTA Festival (Várpalota-Inota), Szalmabála koncertek (Balatonalmádi), Északipart Magazin – Princzinger Péter, a VisitBalaton365 Kft. ügyvezetője jelentette be.
STRAND Fesztivál, nyitónapFotók: Krausz Andrea
Váncza Panna, a Best of Balaton vezetője elmondta: a listára felkerült a tihanyi ürgeles, a kővágóörsi Kornyi-tó, a balatoni levendula, valamint olyan életérzések, mint esős időben bekuckózni a nyaralóban, vagy megállni és olvasni a Balatonon, de a balatoni slágerek is szerepelnek az új ajánlatok között. Nagy Viktor, az idén húszéves Kultkikötő alapítója életműdíjat vehetett át.