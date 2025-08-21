Elstartolt a Strand Fesztivál – újdonságok és díjátadók a nyitónapon

Augusztus 20-án délután az első vendégek megérkezése idején a sajtó munkatársai is bepillantást nyerhettek a Strand Fesztivál hangulatába, és láthatták az újdonságokat. A nyitónapon Paul Kalkbrenner, a Kruder & Dorfmeister páros és a Purple Disco Machine játszott a K&H X Balaton Nagyszínpadon, majd augusztus 20. és 23. között olyan hazai zenekarok lépnek színpadra, mint az Irie Maffia, a Parno Graszt, Dzsúdló, Desh, T. Danny, a Valmar, Majka, Beton.Hofi, L.L. Junior, a Bagossy Brothers Company és a Halott Pénz.

Strand Fesztivál – közösségi tevékenységek a koncertek mellett

Fotó: Krausz Andrea

– Ez a klasszikus strandfesztivál a 11. alkalommal került megrendezésre, és szerintünk elég jól sikerült – emelte ki Fülöp Zoltán, a Strand Fesztivál egyik alapítója, aki Lobenwein Norbert szervezővel, Ördög Nórával, a Best Of Balaton nagykövetével, Ádám Kata projektvezetőjével és Váncza Panna programszervezővel mutatta be az újdonságokat Zamárdiban.

Tesz-Vesz város a Strand Fesztiválon

Ádám Kata, a Strand Fesztivál projektvezetője kiemelte, a Balaton legnagyobb tűzijátékát hirdették meg 22 óra 15 perctől Zamárdiban. Idén először az északi és a déli part összefogott és összehangolta a tűzijátékokat.

– A legkedvesebb idei újításunk pedig a Telecom STRAND CITY, amit a Tesz-Vesz város mintájára hoztunk létre. Itt van mozi, kultúrház, fagyizó, iskola, rendőrség és még kormányablak is rendelkezésre áll. Számunkra fontos az a közösség, amely spontán módon alakult ki a fesztivál közönségéből, mi pedig igyekszünk gondos gazdaként fejleszteni – mondta Ádám Kata.

Podcast, klasszikus zene, szelfi

A Telekom STRAND CITY egy több hektáron elterülő kisváros, közvetlenül a tó partján, ahol minden nap déltől másnap hajnalig 25 helyszínen vehetik igénybe a település szolgáltatásait a fesztiválozók. Délben klasszikus zenei koncertekkel és jógával indul a nap, napközben a kultúrház podcast színpadán izgalmas és érdekes témák kerülnek terítékre, éjjel pedig bárzongoristával, koncertekkel és diszkóval fújnak takarodót. A nagyszínpad mellett pedig egy óriási, mesterséges intelligenciával készült strandlabda fogadja a szelfizni vágyókat. Weiler Péter képzőművész új installációja a Balaton és a nyár hangulatát idézi meg, miközben tökéletes fotóhelyszínt kínál a fesztiválozóknak.