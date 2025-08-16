Két saját színdarab bemutatójára készül ősszel az alternatív színház

Lázasan készülnek a tabi SK Színkör tagjai az új évadra, két vadonatúj színdarabbal örvendeztetik meg a közönséget. Az amatőr színjátszók már többször is örebítették Somogy és persze Tab hírnevét, de újabb sikerekre éheznek.

A fáradhatatlan társulat újabb színdarabokon dolgozik.

Új színdarabokon dolgoznak

Két harmincperces vígjátékot írt Orbán Erika, az SK Színkör vezetője, amelyeket majd szeptemberben mutatnak be a színházkedvelő közönségnek. Segítség! Már megint megöltem a férjem címmel érkezik elsőként az egyik eredeti SK Színkör komédia. – Egy fiatalasszonyról szól, aki egyszerre szeretné és nem szeretné megölni a férjét, avatott be minket a cselekménybe a szerző, aki szereplőként is feltűnik majd az új eladáson. Amikor úgy érzi, hogy sikerült, felhívja az édesanyját. A történetben bonyodalmak sora következik, végrendelet, valamint az is kiderül, hogy ő a férfi harmadik felesége, s nem ő az egyetlen, aki az örökségre pályázik, tette hozzá.

Orbán Erika természetesen nem tétlenkedett és egy másik színdarabot is írt, így munkával telt számára az elmúlt időszak. – Ennek címe A bébiszitter, amely főszerepében egy kutyasuttogó és egy valódi bébiszitter van. Egy anyuka bébiszittert keres a gyermekéhez, de helyette egy kutyasuttogó érkezik, mert felcserélik a címeket. Komikus félreértések sorozata alakítja innentől a sztorit, mesélte Orbán Erika.

Elkezdődött a próbafolyamat

Már javában gyakorolnak a társulat tagjai az új előadásokra, de már egy harmadikon is dolgoznak. – A munkánkat nagyban segíti Bakti Zoltán színész-koreográfus, aki részt vesz a Visszaszámlálás című tőlünk kissé szokatlan dráma munkálataiban is, számolt be Orbán Erika. A Pintér Tibor nevével fémjelzett Nemzeti Lovasszínház művésze szerepel is majd a darabban, amelyre azonban még várnia a tabi közönségnek. A férj, feleség és ikerlányaik történetét bemutató darabot ugyanis csak év vége felé mutatják be. Érdemes lesz viszont kivárni az SK Színkör új előadását, mert izgalmas cselekményre számíthatunk, zenével és látványelemekkel.