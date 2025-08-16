1 órája
Két saját színdarab bemutatójára készül ősszel az alternatív színház
Nem telik unalmasan a nyár a tabi SK Színkör számára. Nem is egy, hanem rögtön három új színdarabon dolgoznak, az első kettőt már ősszel bemutatják.
Lázasan készülnek a tabi SK Színkör tagjai az új évadra, két vadonatúj színdarabbal örvendeztetik meg a közönséget. Az amatőr színjátszók már többször is örebítették Somogy és persze Tab hírnevét, de újabb sikerekre éheznek.
Új színdarabokon dolgoznak
Két harmincperces vígjátékot írt Orbán Erika, az SK Színkör vezetője, amelyeket majd szeptemberben mutatnak be a színházkedvelő közönségnek. Segítség! Már megint megöltem a férjem címmel érkezik elsőként az egyik eredeti SK Színkör komédia. – Egy fiatalasszonyról szól, aki egyszerre szeretné és nem szeretné megölni a férjét, avatott be minket a cselekménybe a szerző, aki szereplőként is feltűnik majd az új eladáson. Amikor úgy érzi, hogy sikerült, felhívja az édesanyját. A történetben bonyodalmak sora következik, végrendelet, valamint az is kiderül, hogy ő a férfi harmadik felesége, s nem ő az egyetlen, aki az örökségre pályázik, tette hozzá.
Orbán Erika természetesen nem tétlenkedett és egy másik színdarabot is írt, így munkával telt számára az elmúlt időszak. – Ennek címe A bébiszitter, amely főszerepében egy kutyasuttogó és egy valódi bébiszitter van. Egy anyuka bébiszittert keres a gyermekéhez, de helyette egy kutyasuttogó érkezik, mert felcserélik a címeket. Komikus félreértések sorozata alakítja innentől a sztorit, mesélte Orbán Erika.
Elkezdődött a próbafolyamat
Már javában gyakorolnak a társulat tagjai az új előadásokra, de már egy harmadikon is dolgoznak. – A munkánkat nagyban segíti Bakti Zoltán színész-koreográfus, aki részt vesz a Visszaszámlálás című tőlünk kissé szokatlan dráma munkálataiban is, számolt be Orbán Erika. A Pintér Tibor nevével fémjelzett Nemzeti Lovasszínház művésze szerepel is majd a darabban, amelyre azonban még várnia a tabi közönségnek. A férj, feleség és ikerlányaik történetét bemutató darabot ugyanis csak év vége felé mutatják be. Érdemes lesz viszont kivárni az SK Színkör új előadását, mert izgalmas cselekményre számíthatunk, zenével és látványelemekkel.