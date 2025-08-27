augusztus 27., szerda

Évadnyitó

3 órája

A kaposvári színházban elkezdődött a jubileumi évad

Címkék#időpontja#Dr Pintér Rómeó#színház

Idén 70. alkalommal foglalják el a színház színpadait, tárait, öltözőit és egyéb tereit a társulat állandó tagjai, hogy ki-ki a maga részlegén, mindig különlegeset és maradandót alkotva járuljon hozzá a hamarosan bemutatásra kerülő előadásokhoz.

A Csiky Gergely Színház társulata

Fotó: KLENCSAR GABOR

Évadnyitó beszédében Nagy Viktor megbízott színház igazgató és dr. Pintér Rómeó, Kaposvár Megyei Jogú Város alpolgármestere is kifejezte köszönetét a kulturális holding dolgozóinak a nyár folyamán végzett munkájukért.

színház

Csiky Gergely Színház Társulata-Fotó: KLENCSAR GABOR

Az elmúlt néhány hónap során új bemutatóval bővült a színházi repertoár, az Aranylakodalom c. vígjátékot a Pécsi Nyári Színház Káptalan Utcai Szabadtéri Színpadán mutatták be, majd játszották további két alkalommal teltház előtt. A Szigligeti Várudvarban a Száll a kakukk c. drámát, a Tihanyi Szabadtéri Játékokon a Család ellen nincs orvosság c. bohózatot, míg az Ördögkatlan Fesztiválon a Jelenetek egy házasságból c. színművet láthatta a közönség. Ezen alkalmakkal összesen több, mint 2600 Nézőt köszönthettünk. 

A Szentjakabi Nyári Estek programsorozat 3 előadásán több, mint 600 Néző vett részt. A Vaszary Képtárban Ott a pont! címmel új kiállítást nyitottunk, két alkalommal tartottak Keltető tábort, aktívan részt vállaltak a KaposFest Nemzetközi Zenei és Művészeti Fesztivál lebonyolításában, az augusztus 20-i nemzeti ünnephez kapcsolódó programok pedig a színház szervezésében valósultak meg. Mészáros Tibor művészeti igazgató tájékoztatta a Társulat tagjait és a sajtó képviselőit, hogy az előzetesen meghirdetett évados műsortervben változást eszközöltünk, a Művészet című szatíra bemutatójának időpontja január 10-re, míg a Cyber Cyrano című net-dráma bemutatójának időpontja október 1-re módosul. 

Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ rendkívül izgalmas évad előtt áll.

A Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ rendkívül izgalmas évad előtt áll, a Közönség támogatása és elköteleződése, a már most megvásárolt 1731 bérlet pedig elképesztő örömmel és hálával tölti el a színház egész társulatát. A jubileum alkalmából az évadot és a Társulatot bemutató kiadvánnyal is készülnek, valamint különleges programok sokasága áll szervezés alatt, hogy az ünnep ne csak a Társulaté legyen, hanem egy a Közönséggel együtt átélt varázslatos élmény.

 

