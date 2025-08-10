augusztus 10., vasárnap

Egy hétig Kaposvárra figyel az egész ország

Aki azt hitte, hogy a komolyzene csak feszengős koncerttermekben él, arra Kaposvár most rácáfol. A vasárnap startoló Kaposfesten világsztárok muzsikálnak, és még a város is együtt lélegzik a zenével. Ez nem csak fesztivál – valódi kulturális hőhullám, ahol a hangszerek mesélnek, a világsztár zenészek életre keltik a muzsikát és a közönség minden hangjegybe beleszeret.

Koszorus Rita
Egy hétig Kaposvárra figyel az egész ország

Kaposváron augusztusban nem csak az utcán van forróság, hanem a koncerttermekben is. A Kaposfest, amely már tizenhat éve hozza el a világ legjobb muzsikusait a somogyi megyeszékhelyre, idén is világsztárokkal és olyan programokkal várja a vájt fülű hallgatóságot, hogy még az is hegedűt venne a kezébe, aki eddig csak a Spotify-on kattintgatott.

világsztárok a kaposfest színpadán
Világsztárok lépnek ezekre a deszkákra a következő napokban. Fotó: Lang Róbert 

A rendezvénysorozatot vasárnap nyílt hangversennyel nyitották meg, ahol Hornyák Balázs fesztiváligazgató elmondta: a Kaposfest önmaga teremti meg jövőjét. – Olyan feltörekvő művészeket is elhoztunk, akikkel már korábban is együtt dolgoztunk és most példaképeikkel játszhatnak együtt. Ők nem csak a saját jövőjüket építik, hanem a komolyzene jövőjét is garantálják, mondta a fesztiváligazgató a Szivárvány Kultúrpalotában. 

világsztárok lépnek fel a kaposfesten
Teltházzal indult a fesztivál. Fotó: Lang Róbert 

A nyitóesten teltházas közönség előtt mondott köszöntőt Szita Károly, az egyik főtámogató, Kaposvár megyei jogú város polgármestere. Megköszönte a közönség szeretét, amely életben tartja a fesztivált. – Először szkeptikus voltam, mert azt gondoltam, egy augusztus közepi fesztiválra nem fog eljönni senki, lévén ilyenkor mindenki a Balatonon van. De már az első év kellemes meglepetés volt és azóta töretlen a Kaposfest sikere, mondta Szita Károly.

Az eseményt támogatta az Innovációs és Kulturális Minisztérium, amely újdonsült államtitkára is színpadra lépett. Kishegyi Anita valódi közösségnek nevezte az egybegyűlt komolyzene rajongókat. – Azt érzem, egy olyan helyen vagyok, ahol a kapcsolatok mozgatják a fesztivált, ezek hozták létre és tartják életben, mondta Kaposváron a kulturális kapcsolatokért felelős államtitkár. 

Világsztárok lépnek színpadra a Kaposfesten

Augusztus 10. és 14. között a világ legnagyobb zenészei szórakoztatják a közönségt Kaposváron. Fellép Roman Simovic, a Londoni Szimfonikus Zenekar koncertmestere, világhírű hegedűművész, aki egy különleges Stradivari hangszerrel kelti életre a zenét. De felesége Milena Simovic, briliáns brácsaművész is bemutatkozik a Kaposfest közönségének, aki először jár a somogyi megyeszékhelyen. A nemzetközi sztárok sorát erősíti Jonathan Roozeman, finn csellóművész, akiről még a New York Times is elismerően számolt be, valamint Julien Quentin, francia zongoraművész. Ő már-már hazajár Kaposvárra, hiszen a Kaposfest visszatérő fellépője. 

A fesztivál különlegessége, hogy a világhírű szólisták nem szólóban, hanem kamarazenészként lépnek fel – egymással, egymásért, és a közönségért. A Szivárvány Kultúrpalota, a Református templom és a Dorottya-ház udvara idén is megtelik Brahms-szal, Bartókkal, Gershwinnel és Ligetivel – de a zene mellett lesz jazz, világzene, pop-up koncert, zenetörténeti előadás, várostörténeti séta, és még mesterkurzus is várja a Kaposfestre látogatókat. 

A Budapest Jazz Orchestra Falusi Mariannal és Király Viktorral fűszerezi az estét, Bősze Ádám - a rendezvény házigazdája - pedig nemcsak beszél, hanem szórakoztat. A fiatal tehetségek – mint Abouzahra Amira és Mariam – mellett olyan nevek is fellépnek, mint Baráti Kristóf, Várdai István, vagy Pusker Júlia.

A Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál megnyitója

Fotók: Lang Róbert

Mindemellett gasztronómiai program is szórakoztatja a közönséget, így hat a Kaposfest a látogatók minden érzékére. Részletes program megtekinthető a fesztivál hivatalos weboldalán. 

 

 

