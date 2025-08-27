augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Balatonboglár

2 órája

Vivaldi a koncerten

Címkék#Rákász Gergely#Carmen#orgonaművész

Lőrincz Sándor

Rákász Gergely, a nemzetközi hírű orgonaművész, számos ifjú tehetség mentora visszatérő vendég Somogyban. Ezúttal augusztus 21-én este fél 9-kor a balatonboglári evangélikus templomban koncertezik. Műsorában egyebek mellett Vivaldi La Follia (A Bolond) című műve, valamint Bizet 150 éve bemutatott remekművéből, a Carmenből számos téma hangzik el az orgonaművész tolmácsolásában. A közönség hallhatja Bach G-moll Fantázia és Fúga című művét is. 
 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu