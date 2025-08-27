Vivaldi a koncerten

Rákász Gergely, a nemzetközi hírű orgonaművész, számos ifjú tehetség mentora visszatérő vendég Somogyban. Ezúttal augusztus 21-én este fél 9-kor a balatonboglári evangélikus templomban koncertezik. Műsorában egyebek mellett Vivaldi La Follia (A Bolond) című műve, valamint Bizet 150 éve bemutatott remekművéből, a Carmenből számos téma hangzik el az orgonaművész tolmácsolásában. A közönség hallhatja Bach G-moll Fantázia és Fúga című művét is.

