Játékosan ismerkedhetnek a zenével

1 órája

A zene az kell... Már a legkisebbeknek is

Címkék#Kaposvár#zeneovi#Liszt Ferenc Zeneiskolában#népdal#mondóka

A zene szeretete már egészen kicsi korban megalapozható – Kaposváron most zeneovi indul a legfiatalabbaknak.

A zene nem csupán szórakozás — tudományos kutatások szerint fiatal korban elősegíti az érzelmi, beszéd- és memóriatudat fejlődését, fejleszti a motoros készségeket, és pozitív hatással van az iskolai teljesítményre is.

A zene fontossága az első években jelentős: befolyásolja a gyermekek intelligenciáját és érzelmeit, és segíti készségeik fejlődését; mint a nyelvi- és mozgáskészségek, koncentráció és együttműködés. 

Kaposváron már a legkisebbek számára is elérhető egy olyan foglalkozás, amely játékos formában közelebb hozza a zenét: mondókákkal, népdalokkal, komolyzenei elemekkel.

A programot Szekrényesy Aliz, hegedűtanár és zeneterapeutája vezeti. A zeneovi heti rendszerességgel, szerdánként 17:00-17:30 között zajlik az intézmény 9-es termében.

 

 

 

