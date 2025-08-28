A zene az kell... Már a legkisebbeknek is

A zene nem csupán szórakozás — tudományos kutatások szerint fiatal korban elősegíti az érzelmi, beszéd- és memóriatudat fejlődését, fejleszti a motoros készségeket, és pozitív hatással van az iskolai teljesítményre is.

A zene fontossága az első években jelentős: befolyásolja a gyermekek intelligenciáját és érzelmeit, és segíti készségeik fejlődését; mint a nyelvi- és mozgáskészségek, koncentráció és együttműködés.

Kaposváron már a legkisebbek számára is elérhető egy olyan foglalkozás, amely játékos formában közelebb hozza a zenét: mondókákkal, népdalokkal, komolyzenei elemekkel.

A programot Szekrényesy Aliz, hegedűtanár és zeneterapeutája vezeti. A zeneovi heti rendszerességgel, szerdánként 17:00-17:30 között zajlik az intézmény 9-es termében.