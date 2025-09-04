Akváriummá változtatta a kormányhivatalt a világbajnok búvárfotós

Tizennyolc éve kezdett bele a víz alatti fotózásba ifjabb Lőrincz Ferenc, aki azóta rengeteg díjat nyert felvételeivel. Úgy érezheti magát az ember, ha a képei között barangol, mintha csak egy akváriumba került volna.

Akváriummá változott a kormányhivatal.

Fotó: Lang Róbert

Így néz ki egy akvárium

Ifjabb Lőrincz Ferenc 2007-ben kezdett búvárfotózással foglalkozni, s azóta már a világ több vizében is fotózott, legyen az édes, vagy sós víz. – Ez olyan, mint amikor azt kérdezik, melyik gyerekét szereti jobban az ember, mondta felvetésünkre a kaposvári búvárfotós. Az édesvízi fotózás előnye, hogy könnyebben elérhető, akár munka után is lehet merülni. Ugyanakkor technikailag jóval nehezebb: rosszabb a látótávolság, az állatok félénkebbek, hiszen ritkán találkoznak búvárokkal. A sósvízi helyszíneken, ahol gyakori a búvárforgalom, az élőlények bátrabban viselkednek, így könnyebb közel kerülni hozzájuk, magyarázta Lőrincz Ferenc. A delfinekről, különleges halakról és vízi élőlényekről készített felvételekhez ugyanis egészen közel kell menni.

Átlátszó trükk. Fotó: Lang Róbert

Lőrincz Ferenc egészen mesés helyeken merült már, ahol természetesen nem csak körülnézett, de fotózott is. – A Vörös-tengert különösen szeretem, nemcsak megfizethetősége, hanem a fotópályázatok révén elnyert utazások miatt is. Volt olyan év, amikor nyolc all-inclusive utat nyertem különböző nemzetközi versenyeken, bár ezeknek csak egy részét tudtam kihasználni, de többször voltam már a Vörös-tengeren. A Távol-Kelet, különösen Indonézia és Bali, szintén izgalmas célpontok. Édesvízi merülések tekintetében az ausztriai és szlovákiai folyók kínálnak különleges élővilágot, bár ezek jobban ki vannak téve az időjárás változásainak, mondta a fotós.

A vadász és a prédák. Fotó: Lang Róbert

Ahogy a szárazföldi természetfotók esetében, úgy a víz alatti fotózás is komoly előkészületeket igényel. A fotós több ezer merülés tapasztalatával a háta mögött már jól ismeri a helyszíneket és az ott élő fajokat. – A víz sűrűsége miatt nagyon közel kell kerülni az alanyhoz, ami sok türelmet és időt igényel. Egy jó kép gyakran csak többszöri visszatérés után készülhet el. Volt olyan hal, amely csak a hatodik merülés után engedett közel magához – mint a kis herceg rókája, megszelídült, magyarázta ifjabb Lőrincz Ferenc.