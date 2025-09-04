szeptember 4., csütörtök

Víz alatt

44 perce

Akváriummá változtatta a kormányhivatalt a világbajnok búvárfotós

Egy olyan világot tár a szemünk elé, amit ritkán láthatunk ilyen közelről és ebből a szemszögből. Valóságos akváriummá változott a kormányhivatal a világbajnok búvárfotósnak köszönhetően.

Koszorus Rita
Tizennyolc éve kezdett bele a víz alatti fotózásba ifjabb Lőrincz Ferenc, aki azóta rengeteg díjat nyert felvételeivel. Úgy érezheti magát az ember, ha a képei között barangol, mintha csak egy akváriumba került volna. 

akvárium a kormányhivatalban
Fotó: Lang Róbert 

Így néz ki egy akvárium

Ifjabb Lőrincz Ferenc 2007-ben kezdett búvárfotózással foglalkozni, s azóta már a világ több vizében is fotózott, legyen az édes, vagy sós víz. – Ez olyan, mint amikor azt kérdezik, melyik gyerekét szereti jobban az ember, mondta felvetésünkre a kaposvári búvárfotós. Az édesvízi fotózás előnye, hogy könnyebben elérhető, akár munka után is lehet merülni. Ugyanakkor technikailag jóval nehezebb: rosszabb a látótávolság, az állatok félénkebbek, hiszen ritkán találkoznak búvárokkal. A sósvízi helyszíneken, ahol gyakori a búvárforgalom, az élőlények bátrabban viselkednek, így könnyebb közel kerülni hozzájuk, magyarázta Lőrincz Ferenc. A delfinekről, különleges halakról és vízi élőlényekről készített felvételekhez ugyanis egészen közel kell menni. 

fotókiállítás lőrincz ferenc búvárfotós képeiből
Átlátszó trükk. Fotó: Lang Róbert 

Lőrincz Ferenc egészen mesés helyeken merült már, ahol természetesen nem csak körülnézett, de fotózott is. – A Vörös-tengert különösen szeretem, nemcsak megfizethetősége, hanem a fotópályázatok révén elnyert utazások miatt is. Volt olyan év, amikor nyolc all-inclusive utat nyertem különböző nemzetközi versenyeken, bár ezeknek csak egy részét tudtam kihasználni, de többször voltam már a Vörös-tengeren. A Távol-Kelet, különösen Indonézia és Bali, szintén izgalmas célpontok. Édesvízi merülések tekintetében az ausztriai és szlovákiai folyók kínálnak különleges élővilágot, bár ezek jobban ki vannak téve az időjárás változásainak, mondta a fotós. 

egy felvétel lőrincz ferenc búvárfotós egy képéről
A vadász és a prédák. Fotó: Lang Róbert 

Ahogy a szárazföldi természetfotók esetében, úgy a víz alatti fotózás is komoly előkészületeket igényel. A fotós több ezer merülés tapasztalatával a háta mögött már jól ismeri a helyszíneket és az ott élő fajokat. – A víz sűrűsége miatt nagyon közel kell kerülni az alanyhoz, ami sok türelmet és időt igényel. Egy jó kép gyakran csak többszöri visszatérés után készülhet el. Volt olyan hal, amely csak a hatodik merülés után engedett közel magához – mint a kis herceg rókája, megszelídült, magyarázta ifjabb Lőrincz Ferenc. 

lőrincz ferenc búvárfotós képe
A tűzharcos. Fotó: Lang Róbert 

A víz alatti fotózás ritkán jár veszéllyel, ha az ember tisztelettel közelít az élővilághoz. – Mi vendégek vagyunk ott, és ha nem zavarjuk meg az állatokat, ők sem bántanak minket, fogalmazott kaposvári búvárfotós. Egy emlékezetes eset azonban mégis akadt: Szudánban, egy naplemente utáni merülés során selyemcápák jelentek meg, és a sötétben már nem volt biztonságos a vízben maradni. Egy merülőtárs véletlenül orrba rúgott egy cápát, amely ösztönösen reagált, és odakapott a sarkához – szerencsére komolyabb sérülés nélkül megúszták az esetet. De érezhetően izgatottak lettek a cápák, így jobbnak láttam kimenni a vízből, osztotta meg élményeit. 

lőrincz ferenc kaposvári búvárfotós és bedő kornél
A Kormányhivatal Galérián lehet megcsodálni ifjabb Lőrincz Ferenc képeit. Fotó: Lang Róbert 

A minap nyílt meg a kormányhivatalban Lőrincz Ferenc a Víz tükrén túl című kiállítása, amely az eddigi munkáiból egy válogatás. – A célom az volt, hogy bemutassam az édes- és sósvízi élővilág sokszínűségét, valamint a makró és nagylátószögű technikákban rejlő lehetőségeket. A képek többsége portré jellegű, egyedi állatokat vagy fajokat ábrázol, nem tájképi megközelítésben, hanem az élőlények karakterét kiemelve.

Küzdelem az akváriumban
A Küzdelem az "akvárium" egyik legérdekesebb darabja. Fotó: Lang Róbert
  • A tárlaton helyet kapott a több díjat bezsebelt Küzdelem című kép, amelyet a búvárfotós egy ausztriai édes vízű tóban készített. A pisztráng és lazac harcát a Grüblsee nevű tóban a tengerszint felett +1160 méteres magasságban fotózta. 

 

 

