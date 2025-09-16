szeptember 16., kedd

Ahol más bort teremt, ő festményt alkot

A Fejér vármegyei Nagylókon, gyermekkorában kezdődött a festészet, képzőművészet iránti elhivatottsága. Fekti Vera festőművész élete és életműve immáron több évtizede összefonódott a Balatonnal. Gyakran merült el saját képzeletvilágában, és a rajzolást tekinttette a legkedvesebb játékának. A nagy áttörés negyedik osztályos korában történt meg: a nagylóki általános iskolában egy téli fát kellett megörökítenie, amelynek valósághű megformálása miatt az egész iskolának megmutatták rajzát.

Kovács Emőke

Innentől kezdve már sok „megbízást” kapott: iskolai szemléltető ábrák, színpadi díszletek plakátok készítéséhez, később a falu kultúrházában is tevékenykedett. Majd jött a sárbogárdi gimnázium, de ott nem volt rajztanítás, így jött életébe az iskola országos hírű irodalmi színpadi. Fekti Vera mindennek hatására végezte el a magyar és a rajz szakot, hosszú évtizedekig Székesfehérvári – általános és művészeti alapfokú iskolai – rajztanárként fontos szereplője volt a település művészeti életének. Mindemellett folyamatosan készültek festményei, részt vett csoportos és egyéni tárlatokon egyaránt.
Alkotásainak egy része városi utcákat, embereket ábrázol, főként székesfehérvári vonatkozásokat, az 1920-as, 1930-as évekből, de legtöbb művén a régi Balatont és a Balaton-felvidéki, Almádi tájat láthatjuk. Munkáinak egyik témáját régi családfotók, képeslapok, újságok inspirálják. Ugyanis szüleit 1978-ban veszítette el, s ezután kezdődött el a múltba fordulás. Elmerülve a családi fotóalbum képei között, felnagyította édesapja kicsiny katonai igazolványképét, édesanyja leánykori arcképét (mely a lövészárkot is megjárta a zubbony zsebében). Következett aztán nagyszülei kora, régi könyvek, újságok adta inspirációk.

Kovács Emőke író, történész (j) „balatoni” kötetében sorsokról olvashatunk, a könyvet Fekti Vera (b) illusztrálta.
Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

1980-ban szülői örökségből férjével présházat vásároltak Balatonalmádiban, az Öreghegyen. Innen indult a mai napig is tartó almádi és egyben balatoni korszak. Az almádi présház, amely mai napig alkotói bázisa, gyönyörű, inspiratív helyszínen található: a ház alatt mély völgy terül el, s onnan emelkedik a Káptalani domb, hosszan elnyúló kontúrjával írja be magát a Balaton víztükrébe. Hosszú évtizedek óta fogva tartja ez a látvány és kimeríthetetlen ihletet nyújt számára a mai napig. Évek óta gyűjti a régi Balatonról szóló könyveket, újságokat, képeslapokat. A korai fotográfiákon szereplő régi fából készült fürdőházakat, gyógyházakat, nagyanyáink fürdődivatját felhasználja a kollázsaiban, amelyben fotókat, textileket, merített és öntött papírokat is alkalmaz.

Fekti Vera aktív alkotó, aki tagja a Balatonalmádi Festők Társaságának, a Veszprémi Művész Céhnek és a Magyar Vízfestők Társaságának. Ezekben az egyesületekben folyamatosan követik egymást a különféle, tematikus tárlatok, melyeken festményeivel rendszeresen képviselteti magát. Folyamatosan kísérletezik, alkotásai egyre letisztultabbak és elmélyültebbek.

Fekti Vera akvarelljei a természeti szépségeket, montázsai a régi Balaton világát idézik. Almádi festői bázisáról minden évszakban látja a tavat, megfesti annak színeit, hangulatát. A régmúlt Balatonját idéző képein egy nosztalgikus balatoni világ köszönt bennünket: fürdőházak, fürdőkosztümös nyaralók, nyugodt állóképek. Alkotásai állandóságot, békét sugallnak, színei követik a természet változásait. Művei most önálló tárlaton is megtekinthetők, szeptember 19-étől, a balatonkenesei művelődési házban láthatjuk Fekti Vera tavi tünékeny élményeit ecsettel megörökítve.

 

