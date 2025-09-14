Megmutatta a fanyalgóknak, hogy kitapossa a saját útját

Augusztus 20-a nemcsak az államalapítás ünnepe volt idén, hanem egy személyes mérföldkő is Kovács Emőke életében. A tabi Városi Könyvtár vezetője, kaposvári történész, a Balaton szenvedélyes kutatója a Magyar Arany Érdemkereszt Lovagkeresztjét vehette át, amiről kérdésünkre úgy vallott: gyermekként álmodott hasonló elismerésről, de sosem gondolta, hogy egyszer tényleg elérheti.

– Még most is felfoghatatlan. Én nem az a típus vagyok, aki egy kitüntetés után hátradől – inkább még nagyobb lendületet ad, árulta el a történész.

Kovács Emőke szenvedélye a kultúra és a Balaton

Fotó: Lang Róbert

A Balaton történelme ismétli önmagát

A történész munkásságának központi gondolata, hogy a tó jelenkori problémáit is könnyebb megérteni, ha ismerjük a korábbi századok balatoni képeit és vitáit. Nem véletlen, hogy ma is előkerülnek régi dilemmák: például a körvasút kérdése, amelyről már a 19. században vitáztak, ám sosem valósult meg. A vasútvonal hiánya a tó körül történelmi örökség, amely újra és újra napirendre kerül.

Kovács Emőke ugyanakkor nemcsak a nagy léptékű folyamatokra figyel. Kutatásai során számtalan mikrotörténet, családi emlék, apró, de sokatmondó részlet bukkan elő. Legyen szó a balatoni államosítás kevéssé ismert részleteiről, a szőlészet háború utáni hanyatlásáról, vagy akár a gasztronómia átalakulásáról a szmokingos pincérektől a büféasztalokig – a tó története mindig új fejezeteket kínál.

– A munka nem áll meg: ha minden jól megy, novemberben megjelenik a Balatoni Értéktár harmadik kötete. A sorozat úgy indult, hogy nem lesz folytatás, de a történetek végtelenek, és újabb meg újabb szálak kerülnek elő, mondta a frissen kitüntetett Balaton kutató.