2 órája
Megmutatta a fanyalgóknak, hogy kitapossa a saját útját
Nem mindennapi pályát járt be Kovács Emőke: sokáig „komolytalannak” tartották a Balaton történetének kutatását, mára azonban egyedülálló munkásságával bebizonyította, hogy a tó múltjának megismerése kulcs lehet jelenkori problémáink megértéséhez is.
Augusztus 20-a nemcsak az államalapítás ünnepe volt idén, hanem egy személyes mérföldkő is Kovács Emőke életében. A tabi Városi Könyvtár vezetője, kaposvári történész, a Balaton szenvedélyes kutatója a Magyar Arany Érdemkereszt Lovagkeresztjét vehette át, amiről kérdésünkre úgy vallott: gyermekként álmodott hasonló elismerésről, de sosem gondolta, hogy egyszer tényleg elérheti.
– Még most is felfoghatatlan. Én nem az a típus vagyok, aki egy kitüntetés után hátradől – inkább még nagyobb lendületet ad, árulta el a történész.
A Balaton történelme ismétli önmagát
A történész munkásságának központi gondolata, hogy a tó jelenkori problémáit is könnyebb megérteni, ha ismerjük a korábbi századok balatoni képeit és vitáit. Nem véletlen, hogy ma is előkerülnek régi dilemmák: például a körvasút kérdése, amelyről már a 19. században vitáztak, ám sosem valósult meg. A vasútvonal hiánya a tó körül történelmi örökség, amely újra és újra napirendre kerül.
Kovács Emőke ugyanakkor nemcsak a nagy léptékű folyamatokra figyel. Kutatásai során számtalan mikrotörténet, családi emlék, apró, de sokatmondó részlet bukkan elő. Legyen szó a balatoni államosítás kevéssé ismert részleteiről, a szőlészet háború utáni hanyatlásáról, vagy akár a gasztronómia átalakulásáról a szmokingos pincérektől a büféasztalokig – a tó története mindig új fejezeteket kínál.
– A munka nem áll meg: ha minden jól megy, novemberben megjelenik a Balatoni Értéktár harmadik kötete. A sorozat úgy indult, hogy nem lesz folytatás, de a történetek végtelenek, és újabb meg újabb szálak kerülnek elő, mondta a frissen kitüntetett Balaton kutató.
Egy balatoni szüreten ismerte meg feleségét a nőügyeiről is ismert, neves irodalmár
– Sokféle szenvedélye van az embernek, de én azt vallom, hogy a kultúra is lehet szenvedély – mondta Kovács Emőke – Olyan, ami nem káros, nem kerül sokba, és mégis rengeteget ad. Én ebben a szenvedélyben találtam meg a helyem, és ha közvetíthetem mások felé is, akkor már elértem valamit, fogalmazott Kovács Emőke.
A Balatonhoz való kötődés így nemcsak személyes ügy lett számára, hanem küldetés is: értékmentés, amely egyszerre szól a tó múltjáról és a magyar kultúráról. A Lovagkereszt pedig csak még inkább bizonyítja, hogy a „komolytalannak” tartott téma mára a magyar történetírás egyik izgalmas szelete lett.