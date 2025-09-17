Operett, kabaré, film a Balatonról: elveszett művek nyomára bukkantunk

1920-ban született a Siófok gyöngye című operett, amelyet abban az évben a fővárosban, az Apolló Kabaréban játszottak. Az egyfelvonásos operett, amely egy siófoki bárban zajlott, zenéjét Vincze Zsigmond szerezte, a művet pedig Harmath Zsigmond jegyezte. A vidám darabot a közönség végigtapsolta, a sikerhez hozzájárult, hogy a korszak nagyjai is játszottak benne: Szőllősy Rózsi Romy Gilda híres pesti színésznő alakjában, Gózon Gyula Fecske Péter nevű utazóként tűnt fel. A Siófok gyöngye darabban minden férfiszereplő Gildának udvarolt, kivéve Fecske Pétert, aki Gilda húgáért epekedett. Azonban Gilda nem akart kötélnek állni, utálta a férfiakat. Ebből a helyzetből bontakozott ki aztán a humoros operett-kabaré, amely ugyan játszódhatott volna akár egy fővárosi bárban is, de címével felhívta a figyelmet a Balaton fővárosára, az akkoriban élre törő Siófokra is. Bár ez a mű nem jutott le a balatoni településre, főszereplője Szőllősy Rózsi több nyáron is megfordult Siófokon, melyről korabeli fotók is tanúskodnak.

Balaton-kultusz erősödésével az alkotók egyre többször választották a tavi témát, de vele erősödött a budapesti kulturális élet is

Forrás: Budapest-képarchívum

Az 1920-as évek közepétől, a Balaton-kultusz erősödésével az alkotók egyre többször választották a tavi témát. 1928-ban a Balatoni Kultúrnap kapcsán a fővárosi Városi Színházban a Rege a tihanyi visszhangról című Garay művet vitték színre, valamint a Szüret a Badacsonyban című zenés játékot rendezték meg. Ezen művek esetében már kitűzött célként szerepelt, hogy megelevenedjen a tó mondavilága és megjelenjenek olyan fontos szereplők, mint Kisfaludy Sándor és Szegedi Róza.

Kisfaludy Sándor

A korszakban megkezdődött a Balatonról szóló filmek gyártása is, ezek között azonban akadnak olyanok, amelyek elvesztek vagy még nem kerültek elő. Az egyik ilyen érdekesség lehetett az Weekend című – egy siófoki kirándulás komikus viszontagságait bemutató – alkotás, melyet maga Karinthy Frigyes jegyzett és a főszerepben is őt, valamint Kosztolányi Dezsőt és Simon Böske szépségkirálynőt láthatták volna a nézők.

S hogy miképpen is zajlott egy filmforgatás a Balatonnál, arról a Magyar Hírlap közölt részletes leírást 1929-ben:

A legérdekesebb jelenetet kezdik forgatni Karinthy, mint matróz! Egy vitorlást vezet, amelyet a hullámzó Balaton táncoltat a hátán és bár a hullámzó Balaton egyelőre nem akar hullámzani, a vitorlást kötelekkel rángatják a környező csónakokból. Hiába, az illúzió fontos a közönségnek! A jelenettel sok baj van. A víz rosszul hullámzik, a segédszemélyzet rosszul rángatja a vitorlást, amely mindig kiszalad a lencse fotografáló távlatából. Egy fiatalember, akiről senki sem hitte volna, hogy ő a rendező, erélyesen vezényel: - Újra az egészet!... Vigyázz! Felvételhez készen, rajta. A felvétel most sem sikerül. Karinthy a vitorlásról kétségbeesetten könyörög Tamás István rendező felé: - Tamáskám, az Istenért, csináljátok már, tengeri betegséget kapok, ha ez sokáig így megy!.

– olvashatjuk a jó hangulatú tudósítást.