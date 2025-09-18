Családias hangulat és jó programok teszik vonzóvá a tábort

A százhárom táborlakó közül tizennyolc házaspár, hatvannégy fő pedig özvegy volt. A hosszú ideig ingyenes, majd sokáig alacsony önrészű tábor a kispénzű nyugdíjasoknak is lehetőséget kínált a Balaton mellett pihenni, a bekerülési összeget azonban ma már nem mindenki tudja megfizetni annak ellenére sem, hogy az Ezüst nyár hazánkban még mindig a legolcsóbb üdülési lehetőséget kínálja az időseknek.

Stikel János elnök szerint nem is a megfizethetőség jelenti a legnagyobb gondot a táborozni vágyóknak, sokkal inkább az, hogy a növekvő költségekkel nem tart lépést a nyugdíjemelés, különösen az átlag alatti nyugdíjból élőknek jut a napi kiadások mellett egyre kevesebb más célra. Az utóbbi időszakban a szövetség lehetőségei is beszűkültek, a pályázati pénzek elmaradása miatt egyre nagyobb kihívást jelent a tábor megrendezése. Hogy mindezek ellenére az idén is megnyithatta kapuit az üdülő, azt a vármegyei és a szemesi önkormányzat támogatásának és az évek óta változatlan táborvezetőség anyagi juttatás nélkül végzett, önzetlen és lelkiismeretes munkájának is köszönhető. A változatlan színvonalban kiemelkedő érdemeket szerzett a berzencei Kovács Margit, aki majdhogynem a kezdetektől látja el rendkívül igényesen a táborvezetői teendőket, csakúgy, mint Lovrencsics Andrásné, aki a tavalyi év kivételével hosszú idő óta oszlopos tagja a vezetőségnek, nem mellesleg pedig az egészségügyi teendőket is ellátja. Sokat tett a tábor sikeréért Máj Péter alelnök is.

A tábor népszerűségét a növekvő költségek ellenére főleg a családias hangulatának köszönheti, ami azért is különös jelentőségű, mert sokan egyedül élnek, de több magányos ember is itt talált barátot, nem egy esetben társat is magának. És persze a jól szervezett, színvonalas programok is szerepet játszottak a jó hírnévben, az idén például másodszor került sor hajókirándulásra, valamint a rád-pusztai lovasbemutató, a Ki mit tud?, a szalonnasütés és zenés estek stb. feledtették a napi gondokat. Emellett a sok szabadidő beszélgetésekre is lehetőséget kínált.