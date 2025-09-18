1 órája
Családias hangulat és jó programok teszik vonzóvá a tábort
Szombaton zárult Balatonszemesen a 42. ’’Ezüst nyár’’ szépkorúak tábora, amely ezúttal is hat napig tartott. Bár az évtizedek alatt többször változott a helyszíne, a töretlen népszerűségét mi sem jellemzi jobban, mint hogy az idén harmincnyolc új lakót fogadott.
Forrás: Varga László
A százhárom táborlakó közül tizennyolc házaspár, hatvannégy fő pedig özvegy volt. A hosszú ideig ingyenes, majd sokáig alacsony önrészű tábor a kispénzű nyugdíjasoknak is lehetőséget kínált a Balaton mellett pihenni, a bekerülési összeget azonban ma már nem mindenki tudja megfizetni annak ellenére sem, hogy az Ezüst nyár hazánkban még mindig a legolcsóbb üdülési lehetőséget kínálja az időseknek.
Stikel János elnök szerint nem is a megfizethetőség jelenti a legnagyobb gondot a táborozni vágyóknak, sokkal inkább az, hogy a növekvő költségekkel nem tart lépést a nyugdíjemelés, különösen az átlag alatti nyugdíjból élőknek jut a napi kiadások mellett egyre kevesebb más célra. Az utóbbi időszakban a szövetség lehetőségei is beszűkültek, a pályázati pénzek elmaradása miatt egyre nagyobb kihívást jelent a tábor megrendezése. Hogy mindezek ellenére az idén is megnyithatta kapuit az üdülő, azt a vármegyei és a szemesi önkormányzat támogatásának és az évek óta változatlan táborvezetőség anyagi juttatás nélkül végzett, önzetlen és lelkiismeretes munkájának is köszönhető. A változatlan színvonalban kiemelkedő érdemeket szerzett a berzencei Kovács Margit, aki majdhogynem a kezdetektől látja el rendkívül igényesen a táborvezetői teendőket, csakúgy, mint Lovrencsics Andrásné, aki a tavalyi év kivételével hosszú idő óta oszlopos tagja a vezetőségnek, nem mellesleg pedig az egészségügyi teendőket is ellátja. Sokat tett a tábor sikeréért Máj Péter alelnök is.
A tábor népszerűségét a növekvő költségek ellenére főleg a családias hangulatának köszönheti, ami azért is különös jelentőségű, mert sokan egyedül élnek, de több magányos ember is itt talált barátot, nem egy esetben társat is magának. És persze a jól szervezett, színvonalas programok is szerepet játszottak a jó hírnévben, az idén például másodszor került sor hajókirándulásra, valamint a rád-pusztai lovasbemutató, a Ki mit tud?, a szalonnasütés és zenés estek stb. feledtették a napi gondokat. Emellett a sok szabadidő beszélgetésekre is lehetőséget kínált.
A táborlakók közül a legidősebb, 91 éves Kis Vukman István Babócsáról érkezett, tizenhetedik alkalommal vett részt az ugyancsak babócsai Takács Józsefné Csöre, valamint Somogytarnócáról Kiss Józsefné és Molnár János. Ez utóbbiak könnyes szemmel búcsúztak, mivel elmondásuk szerint koruk és egészségi állapotuk miatt ez volt az utolsó üdülésük. Először volt ott a berzencei Kolonics András és neje, akik a tábornaplóba történ bejegyzésük szerint a többiekhez hasonlóan remekül érezték magukat. – Csodálatos volt megtapasztalni azt a szeretetteljes fogadtatást és törődést, amit a vezetőségtől kaptunk, de a többiek is gyorsan befogadtak. Csak megköszönni tudjuk mindenkinek, hogy itt lehettünk és jövőre is szeretnénk eljönni - írták