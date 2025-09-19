A helyi zenekarokat hívják a kaposvári találkozóra

A Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Nonprofit Kft. két különleges eseményre készül a közeljövőben. Szalay Lillát kérdeztük a részletekről.

A Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Nonprofit Kft. egyik rendezvénye Forrás: egyudkaposvar.hu

– Az egyik program a Kaposvári Zenész Találkozó, amelynek már a nevében is ott van a városhoz való kötődés. A cél egyértelmű: bemutatkozási lehetőséget adni a helyi zenekaroknak, hogy jó hangulatban, kötetlen formában találkozhassanak egymással, meghallgassák egymás produkcióit, és kapcsolatokat építsenek. Ez a rendezvény elsősorban a közösségépítést szolgálja - mondta el Szalay Csilla, a Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft. közművelődési igazgatója.

Hozzátette: a másik esemény a Könnyűzenei Tehetséggondozó Találkozó, amelyre elsősorban a pályájuk elején járó fiatalabb generációt várják. Ide kizárólag saját szerzeményekkel lehet jelentkezni, ráadásul a repertoárnak tartalmaznia kell legalább egy magyar nyelvű dalt is. A kezdeményezés tavaly indult el azzal a céllal, hogy a kaposvári és somogyi zenekarok bekapcsolódhassanak az Öröm a Zene Tehetségkutató és Gondozó Programba.

A Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Nonprofit Kft. másik rendezvénye Forrás: egyudkaposvar.hu

Míg a zenész találkozón az idősebb generáció feldolgozásokat játszó együtteseitől kezdve a fiatalabbakig sokan megjelennek, addig a tehetséggondozó kifejezetten a saját számokkal jelentkező fiatalokra fókuszál. Tavaly számos tehetséges zenekar és szólista mutatkozott be, akik közül többen már városi rendezvényeken is színpadra léphettek. – Úgy gondolom, hogy a program betöltötte küldetését - fogalmazott a közművelődési igazgató.

Mindkét rendezvénynek a K Központ ad otthont: a Kaposvári Zenész Találkozóra október 10–11-én kerül sor, míg a Somogy Vármegyei Könnyűzenei Tehetséggondozó Találkozót október 11-én rendezik meg.