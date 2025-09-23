Tüzes nyilakkal búcsúztatták az őszt a Drávamenti Íjászok

A Drávamenti Íjászok Egyesületének tagjai hagyományaikhoz híven idén sem feledkeztek meg az őszi napéjfordulóról és egy családi nappal ünnepelték a csillagászati ősz kezdetét. Szertűzgyújtás, örömíjászkodás és ősi hagyományos ételek elkészítése szerepelt a programok közt.

A Drávamenti Íjászok ezúttal sem feledkeztek meg az ősi hagyományon tiszteletéről

Forrás: Drávamenti Íjászok Egyesülete

Ments meg uram a Drávamenti Íjászok tüzes nyilaitól!

A Dráva mentén igen csak komolyan veszik a hagyományok őrzését, a Drávamenti Íjászok pedig minden egyes ősi hagyományt tisztelnek és a mai napig meg is tartanak. A péterhidai bázis központú társulás köre egyre inkább szélesedik, nem csak hobbiíjászok alkotják a csapat kemény magját. – Egyre többen csatlakoznak hozzánk, hiszen programjainkkal járjunk a vármegyét egész évben. Minden évszakban megtartjuk a hagyományos napforduló ünnepünket, ami ezúttal is sok érdeklődőt vonzott maga köré. Ezúttal is közel 60 ember gyűlt össze az udvarunkban, hajnalig tartott az ünneplés – mesélte Szutyányi Ákos, az egyesület vezetője.

Az őszi napéjegyenlőség napjához, és az azt követő időszakhoz az elmúlás, búcsúzás és a számadás köthető. A bölcsek hagyatéka szerint ezen időszak volt, amikor megemlékeztek őseikről-hőseikről. A fény, a Nap erejének, tüzének csökkenése elérte az egyensúly állapotát: a nappal és az éjszaka egyforma hosszú. E naptól a sötétség erői nyilvánulnak meg jobban, a külvilági tűz fogyásával a belső, befelé forduló tűz nyer teret.

A ősi szokások megismertetése fontos feladata az egyesületnek

– Az egyesületünkhöz most már több család tartozik, hiszen annak idején még egy-egy szülő, édesapa kapcsolódott a kötelékünkhöz, ma már viszont egész családok részt vesznek az eseményen. Így tehát a programjainkat is úgy alakítjuk, hogy mindenki jól érezze magát. A mostani őszi napéjforduló alkalmával rendeztünk egy 11 célos házi örömíjász versenyt, de távlövésben is kipróbálhatták magukat a fiatalok. Jurtát építettünk, amiben több gyerkőc is a szabadban tölthette az éjszakát. Őrtüzet és szertüzet is gyújtottak a mi kis íjászaink. Ezek után pedig természetesen körbetáncoltuk azt, rengeteget énekeltünk, igazán jól sikerült a rendezvény – tette hozzá az egyesület vezetője.