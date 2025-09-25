szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Színház

3 órája

Eldőlt, Nagy Viktor lett a Csiky Gergely Színház igazgatója

Címkék#Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ#Nagy Viktornak#színművész

Bizalmat szavaztak a kaposvári képviselők Nagy Viktornak, a színművész 2025 október elsejétől öt évre szóló megbízást kapott a Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ igazgatói pozíciójának betöltésére, a kulturális holding vezetésére.

Eldőlt, Nagy Viktor lett a Csiky Gergely Színház igazgatója

Nagy Viktor az idén májustól vezeti a nagy múltú kaposvári színházat megbízott igazgatóként. A jubileumi évad már az ő vezetésével indult el az idén ősszel. Pályázati munkájának elbírálása, illetve a közgyűlés csütörtöki döntése értelmében öt évig biztosan Nagy Viktor vezeti majd Csikyt.

 

 

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu