Eldőlt, Nagy Viktor lett a Csiky Gergely Színház igazgatója

Nagy Viktor az idén májustól vezeti a nagy múltú kaposvári színházat megbízott igazgatóként. A jubileumi évad már az ő vezetésével indult el az idén ősszel. Pályázati munkájának elbírálása, illetve a közgyűlés csütörtöki döntése értelmében öt évig biztosan Nagy Viktor vezeti majd Csikyt.