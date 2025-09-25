Színház
Eldőlt, Nagy Viktor lett a Csiky Gergely Színház igazgatója
Bizalmat szavaztak a kaposvári képviselők Nagy Viktornak, a színművész 2025 október elsejétől öt évre szóló megbízást kapott a Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ igazgatói pozíciójának betöltésére, a kulturális holding vezetésére.
Nagy Viktor az idén májustól vezeti a nagy múltú kaposvári színházat megbízott igazgatóként. A jubileumi évad már az ő vezetésével indult el az idén ősszel. Pályázati munkájának elbírálása, illetve a közgyűlés csütörtöki döntése értelmében öt évig biztosan Nagy Viktor vezeti majd Csikyt.
