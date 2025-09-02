26 perce
Huszonöt éves a Kisgyalánért Egyesület Hagyományőrző Csoportja
Kisgyalán község szombaton ünnepelte a Hagyományőrző Csoport fennállásának huszonötödik évfordulóját. Kulturális műsorral és elismerések átadásával tisztelegtek azok előtt, akik évtizedek óta ápolják és továbbadják Kisgyalán hagyományait.
Fotó: Mocza Daniel
A Kisgyalánért Egyesület Hagyományőrző Csoportja a 2000-es millenniumi ünnepségre alakult, az akkori helyi tanító kezdeményezésére, mondta el Horváth Zoltán Kisgyalán polgármestere, majd hozzátette: a Hagyományőrző Csoport tagjai az elmúlt 25 év során számos környékbeli település rendezvényein léptek fel, és vitték messze földre a község jó hírét. Szerepléseik során több rangos elismerést is szereztek, köztük arany fokozatokat.
Mindent megtettek, hogy ápolják Kisgyalán hagyományait
Az ünnepi rendezvényen az önkormányzat jóvoltából Witzmann Mihály, a térség országgyűlési képviselője és Szajcz Adriánn, a Somogy Vármegyei Közgyűlés alelnöke egy emlékplakettet adott át Hunyadi Lászlónénak eddigi tevékenysége elismeréseként. A Kisgyalán községért ezüst kitűzőt adtak át Süle Zoltánné számára, aki évtizedes munkájával és kreatív kezdeményezéseivel járult hozzá a település hírnevének öregbítéséhez. Munkásságáról már korábban is írtunk, mert majd minden év, minden ünnep alkalmával készít különleges sörösdoboz-szobrokat.
A délután folyamán gazdag kulturális program várta az egybegyűlteket. A Hagyományőrző Csoport fellépése után a Zimányi Asszonykórus és az Ádándi Népdalkör műsora következett, majd a Kisgyaláni Nőegylet lépett színpadra.