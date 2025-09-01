2 órája
Az állatok is érzik a gyógyító erőt ezen a kereki melletti tetőn
Somogy vármegye tájain számtalan legenda és emlékhely őrzi a múlt emlékét, amelyek a történelem és a hitvilág különös találkozásai. Közülük is kiemelkedik Koppány alakja, akinek neve a forrásokban, völgyekben és szoborparkokban él tovább.
Somogy és a Balaton vidéke számos olyan helyszínt foglal magába, amely Koppány vezér, népnyelven Kupa vezér emlékét őrzi, hiszen Somogy vármegye nagy része, egészen Zágrábig a hírhedt vezér szálláshelye volt. A történelmi emlékezet szerint szálláshelyének központja is Somogyváron állott, ezért is tulajdonítanak a Somogyvár melletti erdőben található Szentesica forrásnak csodatévő erőt. Ugyanis a legendárium szerint a későbbi István király itt mosta meg kezét, miután legyőzte Koppányt. 2001 óta egy emlékmű eleveníti fel ezt az eseményt, de megtalálható itt két kopjafa és Koppány köve egyaránt.
Koppány emlékei Somogyban: források és szoborparkok
Nem messze Somogyvártól, Szólád mellett, Kerekinél, a nezdei dombtető szintén Koppány-legenda őrzője. A népi emlékezet szerint ugyanis Koppányt nem felnégyelték, hanem teste itt nyugszik a dombon. Ezért a helyiek évszázadokig gyógyító erőt tulajdonítottak ennek a helynek, ide tolták fel gyógyulást remélve az időseket, és amikor felhajtották az állatokat, azok állítólag nem akarták elhagyni e területet. A nezdei tetőn, mely egyben Somogy legmagasabb pontja is, 2002 óta érdekes szoborpark tekinthető meg: a Szkíta Golgota kilenc stációjának legnagyobb alakja Koppány vezért ábrázolja. A sajátos keresztút a magyarság ősi vallásán alapul és a magyar történelmi előidők alakjait idézi: Hunor és Magor, Csaba királyfi, valamint Babba Mária – az ősmagyarok istenasszonya – egyaránt megelevenedik. A stációk a kettős kereszttel és a turulmadárral, valamint egy szabadtéri kápolnával zárulnak. Baksafalvi Soós László Kupa-Koppány vezér emlékparkját érdemes az őszi kirándulások helyszínei közé iktatni, már csak azért is, mert az egyik legszebb kilátás nyílik innen a Pannon Tengerre.
Koppány nevét őrzi a Tab vidéki Koppány-völgye, amely nagy valószínűséggel Koppány szálláshelyének jól védhető központja volt, hiszen a források szerint: „gyönyörű völgyben fekszik, gazdag agyagos határán bőséges rét, kitűnő búza- és rozstermő földjein kívül az szőlőhegye és erdeje tágas".
Koppányt 997 körül, nagy csatában győzte le István, a későbbi uralkodó. A történészek szerint ennek helyszíne Veszprém vármegyében, Sóly vidékén lehetett. Azonban a pogány vezér nevét viselő, Tab melletti kis faluban Törökkoppányban a mai napig úgy tartják, hogy falujuk területén volt a döntő ütközet, amikor is a törökkoppányi békák hangos brekegése hátráltatta, hogy meghallják Koppány közeledését. Ezen a vidékén, Koppány-völgyében folyik a mai napig a Koppány pataknak nevezett vízfolyás.
Szinte egész Somogy vármegyében találhatunk a néphagyományban utalásokat, szövegrészleteket Koppány vezérre vonatkozóan. A somogyi Bálványos esetében a település neve Koppány és seregének bálványimádó helyszínéből ered. A bálványosiak úgy tartják: lakóhelyük menedékként szolgált a menekülő Koppányt támogató hadaknak.
A régi somogyiak sokáig büszkén hirdették, hogy ahol ők élnek, eredetileg a nehezen legyőzhető Koppány vezér szálláshelye volt: „A somogyiak elég nyakasok voltak, elképzelhető, hogy nem könnyen tértek át a körösztény hitre. Lehet, hogy István király jó vezér vót, jó király vót, jó körösztény vót, de Koppány is igaz ember vót.” – nyilatkozta egykoron egy somogyi asszony.
- Somogy vármegye kultúr- és szakrális értékekben igaz gazdag: jelen van itt a keresztény hagyomány, de ne feledjük a Koppány vezérhez kötődő, akár a gyermekek számára is érdekes, mesélhető történeteket, helyszíneket.