Az állatok is érzik a gyógyító erőt ezen a kereki melletti tetőn

Somogy és a Balaton vidéke számos olyan helyszínt foglal magába, amely Koppány vezér, népnyelven Kupa vezér emlékét őrzi, hiszen Somogy vármegye nagy része, egészen Zágrábig a hírhedt vezér szálláshelye volt. A történelmi emlékezet szerint szálláshelyének központja is Somogyváron állott, ezért is tulajdonítanak a Somogyvár melletti erdőben található Szentesica forrásnak csodatévő erőt. Ugyanis a legendárium szerint a későbbi István király itt mosta meg kezét, miután legyőzte Koppányt. 2001 óta egy emlékmű eleveníti fel ezt az eseményt, de megtalálható itt két kopjafa és Koppány köve egyaránt.

Somogy vármegye tele van legendákkal: Koppány emlékét források, völgyek és szoborparkok idézik fel a látogatóknak.

Fotó: MW

Koppány emlékei Somogyban: források és szoborparkok

Nem messze Somogyvártól, Szólád mellett, Kerekinél, a nezdei dombtető szintén Koppány-legenda őrzője. A népi emlékezet szerint ugyanis Koppányt nem felnégyelték, hanem teste itt nyugszik a dombon. Ezért a helyiek évszázadokig gyógyító erőt tulajdonítottak ennek a helynek, ide tolták fel gyógyulást remélve az időseket, és amikor felhajtották az állatokat, azok állítólag nem akarták elhagyni e területet. A nezdei tetőn, mely egyben Somogy legmagasabb pontja is, 2002 óta érdekes szoborpark tekinthető meg: a Szkíta Golgota kilenc stációjának legnagyobb alakja Koppány vezért ábrázolja. A sajátos keresztút a magyarság ősi vallásán alapul és a magyar történelmi előidők alakjait idézi: Hunor és Magor, Csaba királyfi, valamint Babba Mária – az ősmagyarok istenasszonya – egyaránt megelevenedik. A stációk a kettős kereszttel és a turulmadárral, valamint egy szabadtéri kápolnával zárulnak. Baksafalvi Soós László Kupa-Koppány vezér emlékparkját érdemes az őszi kirándulások helyszínei közé iktatni, már csak azért is, mert az egyik legszebb kilátás nyílik innen a Pannon Tengerre.

Koppány nevét őrzi a Tab vidéki Koppány-völgye, amely nagy valószínűséggel Koppány szálláshelyének jól védhető központja volt, hiszen a források szerint: „gyönyörű völgyben fekszik, gazdag agyagos határán bőséges rét, kitűnő búza- és rozstermő földjein kívül az szőlőhegye és erdeje tágas".