Somogyi alkotók foglalták el a szigetvári várat

A művésztelep különlegessége, hogy nem köt szigorú tematikát a résztvevők elé: festők és grafikusok egyaránt szabadon kísérletezhetnek különféle technikákkal, miközben a város történelmi atmoszférája inspirációként szolgál számukra. Az így született művek Szigetvár múltját és jelenét is új nézőpontból idézik meg. Az ünnepélyes megnyitón az egybegyűlteket Halmos Klára, a Kapos ART Egyesület titkára, a művésztelep egyik főszervezője köszöntötte. Beszédet mondott Varga Zoltán, Szigetvár alpolgármestere, majd a tárlatot Szabó Zsófia művészettörténész nyitotta meg.

Ünnepélyes hangulatban zárult az idei művésztelep. Fotó: Halmos Klára

Szigetvári művésztelep hetedszer

A tárlat rendezését Vörös András festőművész végezte, aki kurátorként is gondozta az anyagot. A Kapos ART Egyesület számára a szigetvári művésztelep az egyik legfontosabb program, hiszen a somogyi képzőművészek közösségének bemutatkozási és szakmai találkozási alkalma is egyben. A táborban a művészek nemcsak új alkotásokkal gazdagodnak, hanem tapasztalatcserével, inspirációval és közös gondolatokkal is gyarapodnak.

Halmos Klára köszöntötte a vendégeket.

Az idei művésztelepen Bálint Szilárd, Bóbics Diana, Cs. Kovács Edina, Dobó Krisztina, Halmos Klára, Jónás Péter, Józsa Poppéa, Kovásznai Zsófia, Lázár Flóra, Lengyel Szilviett, Pató Károly, Pálinkás Mariann, Rónai Gábor, Simon Tamás, Szővényi Barnabás, Vörös András, Vörös Ádám vettek részt.

A sokszínű társaság változatos technikákat vonultatott fel: az olaj- és akrilfestészettől a grafikán át az akvarellig többféle irányzat képviseltette magát, ami gazdagította a kiállítás összképét.

Külön jelentőséget ad az eseménynek, hogy a kiállításnak otthont adó tér Hóvári János történész, diplomata nevét viseli, aki Kiskorpád szülötteként Somogy megye egyik kiemelkedő szellemi alakja volt. Ráadásul nagyon sokat tett Hóvári János azért, hogy létrejöhessen a Dél-Dunántúli Nemzetközi Művésztelep. A 7. Szigetvári Művésztelep zárókiállítása október 5-ig, mindennap 9 és 18 óra között látogatható a Zrínyi-vár falai között.