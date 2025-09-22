Nem az évek számítanak az életben, hanem az élet az években - negyven év a bodrogi szépkorúakért

Közülük sajnos ma már csak Harkán Józsefné lehet itt velünk - mondta Táskai Jánosné klubvezető a szervezet közelmúltban rendezett jubileumi ünnepségének megnyitóján. – Bréda Lajos tanító és felesége révén már jóval a klubalapítás előtt is élénk közösségi élet folyt Bodrogon. Amikor az a korosztály megöregedett, amelyik már magába szívta a kultúra szeretetét, szinte magától értetődő volt a szervezet létrehozása is - kezdte a visszaemlékezést a társaság irányítója.

– A Nikola Istvánné által vezetett klubban szinte már a megalakuláskor létrejöttek az első kultúrcsoportok, a színjátszók és a táncosok mellett pedig kiváló versmondók is színesítették a tevékenységét. Később a klub élére Matucza Gyuláné, majd Riba Lászlóné került, jómagam pedig Kovács Viktortól vettem át több mint egy évtizede a stafétát - mondta Táskai Jánosné, aki arról is beszélt, hogy a közösség az évek során nem csupán a falu életében töltött be fontos szerepet, de a megyei nyugdíjas szövetség kistérségi bemutatóinak is állandó részvevője lett, ahonnan gyakran eljutott a megyei gálákra is. Rendszeresek voltak a kirándulások, kezdetben a polgármesteri hivatal szervezésében, majd önállóan is.

– Mindezekre nem kerülhetett volna sor az önkormányzat segítsége nélkül. Nem tudtunk olyan kéréssel fordulni a település vezetőihez, amelyet ne igyekeztek volna teljesíteni, legyen szó vidéki utazásról vagy anyagi támogatásról, cserében ránk is mindenben számíthattak - húzta alá a klubvezető. A kiváló kapcsolatot’’Bodrogért ’’ kitüntetése is alátámasztotta. Az eseményen Stikel János, a vármegyei nyugdíjasszövetség elnöke is méltatta a közösség tevékenységét és emléklapot adott át a klubvezetőnek, míg Erdei Norbert polgármester és Rónai Csabáné kistérségi vezető, valamint a meghívottak ajándékkal, virággal kedveskedtek az ünnepelteknek.