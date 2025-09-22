szeptember 22., hétfő

Móric névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Somogyi Nyugdíjasok

3 órája

Nem az évek számítanak az életben, hanem az élet az években - negyven év a bodrogi szépkorúakért

Címkék#Bodrog#SONLINE#Szépkorú Nyugdíjas Klub

Hálás szívvel emlékezünk azokra az alapítókra, akik negyven évvel ezelőtt elültették ennek a közösségnek a magját, s akik hittek abban, hogy a nyugdíjas éveket is lehet aktívan, tartalmasan és sok-sok vidámsággal tölteni.

Varga László
Nem az évek számítanak az életben, hanem az élet az években - negyven év a bodrogi szépkorúakért

Közülük sajnos ma már csak Harkán Józsefné lehet itt velünk - mondta Táskai Jánosné klubvezető a szervezet közelmúltban rendezett jubileumi ünnepségének megnyitóján. – Bréda Lajos tanító és felesége révén már jóval a klubalapítás előtt is élénk közösségi élet folyt Bodrogon. Amikor az a korosztály megöregedett, amelyik már magába szívta a kultúra szeretetét, szinte magától értetődő volt a szervezet létrehozása is - kezdte a visszaemlékezést a társaság irányítója. 

 

– A Nikola Istvánné által vezetett klubban szinte már a megalakuláskor létrejöttek az első kultúrcsoportok, a színjátszók és a táncosok mellett pedig kiváló versmondók is színesítették a tevékenységét. Később a klub élére Matucza Gyuláné, majd Riba Lászlóné került, jómagam pedig Kovács Viktortól vettem át több mint egy évtizede a stafétát - mondta Táskai Jánosné, aki arról is beszélt, hogy a közösség az évek során nem csupán a falu életében töltött be fontos szerepet, de a megyei nyugdíjas szövetség kistérségi bemutatóinak is állandó részvevője lett, ahonnan gyakran eljutott a megyei gálákra is. Rendszeresek voltak a kirándulások, kezdetben a polgármesteri hivatal szervezésében, majd önállóan is.

 

 – Mindezekre nem kerülhetett volna sor az önkormányzat segítsége nélkül. Nem tudtunk olyan kéréssel fordulni a település vezetőihez, amelyet ne igyekeztek volna teljesíteni, legyen szó vidéki utazásról vagy anyagi támogatásról, cserében ránk is mindenben számíthattak - húzta alá a klubvezető. A kiváló kapcsolatot’’Bodrogért ’’ kitüntetése is alátámasztotta. Az eseményen Stikel János, a vármegyei nyugdíjasszövetség elnöke is méltatta a közösség tevékenységét és emléklapot adott át a klubvezetőnek, míg Erdei Norbert polgármester és Rónai Csabáné kistérségi vezető, valamint a meghívottak ajándékkal, virággal kedveskedtek az ünnepelteknek. 

 

 

 

Somogyi Nyugdíjasok

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu