2 órája
Művészrandevú határon innen és túl
A nagyatádi nyári alkotótábort immár hetedik alkalommal hirdették meg a Rinya-menti kisvárosban. Az alkotótábor művészeti vezetője kezdetben a 85. születésnapi kiállítására készülő Kertész Sándor Székely Bertalan-díjas festőművész volt, majd Ország László grafikusművész vette át a stafétát a nyári alkotótáborban.
A nyári alkotótábor ötletgazdája és szervezője Nagy Erika festőművész, akvarellista volt, aki korábban Nagybajomban hozta lendületbe a kisváros kulturális-művészeti életét, de Segesden, Taranyban és – az idén negyedik alkalommal – Böhönyén is alkotni hívta az igazán elhivatottakat.
Tanárként különösen örül, hogy összefoghatja a somogyi amatőr alkotók egy lelkes csoportját, s a tábor résztvevői is profitálhatnak a kiterjedt kapcsolatrendszere révén megvalósuló kiállításokból, különféle szakmai rendezvényekből.
Az elmúlt időszakban több alkalommal kapott meghívást a horvátországi Hlebinébe, a naiv művészet fellegvárába, ahol festőnapokon és közös kiállításokon vett részt alkotótársaival: a nagyatádi Rózsavölgyi Hildával, a jutai Szummer Mártával és a kaposvári Duics Györgyivel, immár harmadszor. A horvát kortársakkal közösen tanulmányozták a különleges, egyedi alkotói technikákat – elmélyülve a jelentős művészettörténeti korszakokban is.
Egyébként más települések kapcsán szintén létrejött már a művészeti együttműködés; Sokolovácon például az országosan is elismert Tomislav Grabar és Ana Grabar ápol szoros kapcsolatot Nagy Erikával a böhönyei testvértelepülési barátság jegyében, de kaptak már a somogyiak Sandrovacra, Virjére és Molvéra is meghívást, ahol festőnapok keretében alkothattak, és mutathatták be festményeiket.
A nyári alkotótábor szervezője külföldön is ismert
Tavaly és tavalyelőtt Szlovéniába hívták meg az alkotótáborok szervezőjét; 2023-ban Szummer Márta, 2024-ben pedig a nagyatádi Lebárné Buváry Andrea és Töreki Zsuzsa csatlakozott a kiállítókhoz, hogy képviseljék Somogyot és egyben Magyarországot a Sentjurban rendezett nemzetközi festőtalálkozón. A művészrandevút mindkét alkalommal közös kiállítás követte öt ország képviseletében.
Az idei esztendő újabb határon túli bemutatkozási alkalmat kínált a somogyi alkotók számára. Halmos Klára grafikusművész szervezésében Mezőmadarasra, egy kezdődő művésztelep elindítására kaptak lehetőséget az alkotók. Az erdélyi táborban Nagy Erika, Szelthafner Lilla, Barkos Bea és Simon Miklós vett részt. A fő téma a kastélyok megörökítése volt, s mint megtudtuk: a szervezők legfőbb vágya, hogy a gyarapodó kollekcióból nagyszabású vándorkiállítást indítsanak útra az erdélyi kastélyokban.
Az erdélyi jelenlét egyébként más vonalon is megjelent a Somogy Polgáraiért díjas akvarellista munkájában. A budapesti Művészterem közössége Határtalanul címmel hirdetett pályázatot csoportos kiállításra Marosvásárhelyre, ahová Nagy Erikának két művét is beválogatták, így a közelmúltban a marosvásárhelyi Studium HUB Kulturális Központban kerültek falra lendületes akvarelljei.