Művészrandevú határon innen és túl 

A nyári alkotótábor ötletgazdája és szervezője Nagy Erika festőművész, akvarellista volt, aki korábban Nagybajomban hozta lendületbe a kisváros kulturális-művészeti életét, de Segesden, Taranyban és – az idén negyedik alkalommal – Böhönyén is alkotni hívta az igazán elhivatottakat.

Tanárként különösen örül, hogy összefoghatja a somogyi amatőr alkotók egy lelkes csoportját, s a tábor résztvevői is profitálhatnak a kiterjedt kapcsolatrendszere révén megvalósuló kiállításokból, különféle szakmai rendezvényekből.

A nyári alkotótábor szervezője, Nagy Erika Hlebinében is alkotott

Fotó: MW

Az elmúlt időszakban több alkalommal kapott meghívást a horvátországi Hlebinébe, a naiv művészet fellegvárába, ahol festőnapokon és közös kiállításokon vett részt alkotótársaival: a nagyatádi Rózsavölgyi Hildával, a jutai Szummer Mártával és a kaposvári Duics Györgyivel, immár harmadszor. A horvát kortársakkal közösen tanulmányozták a különleges, egyedi alkotói technikákat – elmélyülve a jelentős művészettörténeti korszakokban is.

Nagy Erika Tomislav Grabarral

Fotó: MW

Egyébként más települések kapcsán szintén létrejött már a művészeti együttműködés; Sokolovácon például az országosan is elismert Tomislav Grabar és Ana Grabar ápol szoros kapcsolatot Nagy Erikával a böhönyei testvértelepülési barátság jegyében, de kaptak már a somogyiak Sandrovacra, Virjére és Molvéra is meghívást, ahol festőnapok keretében alkothattak, és mutathatták be festményeiket.

A nyári alkotótábor szervezője külföldön is ismert

Tavaly és tavalyelőtt Szlovéniába hívták meg az alkotótáborok szervezőjét; 2023-ban Szummer Márta, 2024-ben pedig a nagyatádi Lebárné Buváry Andrea és Töreki Zsuzsa csatlakozott a kiállítókhoz, hogy képviseljék Somogyot és egyben Magyarországot a Sentjurban rendezett nemzetközi festőtalálkozón. A művészrandevút mindkét alkalommal közös kiállítás követte öt ország képviseletében.

Somogyot és egyben Magyarországot képviselték a Sentjurban rendezett nemzetközi festőtalálkozón

Fotó: MW

Az idei esztendő újabb határon túli bemutatkozási alkalmat kínált a somogyi alkotók számára. Halmos Klára grafikusművész szervezésében Mezőmadarasra, egy kezdődő művésztelep elindítására kaptak lehetőséget az alkotók. Az erdélyi táborban Nagy Erika, Szelthafner Lilla, Barkos Bea és Simon Miklós vett részt. A fő téma a kastélyok megörökítése volt, s mint megtudtuk: a szervezők legfőbb vágya, hogy a gyarapodó kollekcióból nagyszabású vándorkiállítást indítsanak útra az erdélyi kastélyokban.