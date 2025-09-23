Így kárpótol bennünket a Balaton a nyár elmúlásáért

Krúdy Gyula, aki Várady Zsuzsika nevű szerelme miatt is kötődött a tóhoz, majd Balatonfüreden kezeltette egyre súlyosbodó betegségét, úgy vélte: „A Balaton mentén az őszidő egy csodálatos költemény, a tóról és az erdőkből halk léptekkel jön elő a boldog elmúlás gondolata, a tihanyi kecskék az égboltozaton legelésznek, és méla csendben a magyar ősz sóhajt… Az őszi Balaton arra való, hogy derült, megnyugodott szemmel lássuk a hegyek felé búcsúzó aranyfellegeket.”

A magyar költők verseiben az őszi Balaton egyszerre szimbolizálja a melankóliát, a színek gazdagságát és a táj ihlető erejét.

Fotó: Botond Horvath

Őszi Balaton a költők szemével

Krúdy mellett költőink legtöbbje versbe foglalta az őszi Balaton világát. A kedves, kellemes hangulatú olvasmányok közé tartoznak azok az alkotások, amelyeket a tavi szüretek ihlettek. Ilyen Kisfaludy Sándor Csobánc című regéjének részlete, mely a Badacsony 19. századi szüreti vigasságára kalauzol. 20. századi verselőinket szintén megihlette az őszi táj sokszínűsége, ám alkotásaik nagy részében a vidék színei és fényei összekapcsolódtak a lélek alakváltásaival. Hangsúlyos példája ennek József Attila 1936 őszén született Balatonszárszó című költeménye. A szomorú sorsú költőzseni a balatoni táj rezdülésein keresztül mutatta be a lelkére nehezedő súlyos nyomást, melynek sajnálatos következménye egy év múlva bekövetkező öngyilkossága lett. Illyés Gyula, kinek 1945 után többször jelentett nyaranta menedéket tihanyi háza és több műve is született a tóról, kevésbé ismert őszi, tavi alkotása a Rajz eltépésre című verse. Az 1944. október 17-én keletkezett költeményt nehéz történelmi idők ihlették, de mégis hűen tükrözi a Balaton őszi arcát. Fodor András nagy tavi lírikusaink egyike. A vízrenéző című verse nemcsak azért foglal el fontos helyet a magyar kultúrtörténetben, mert Egry József balatoni festőről szól, hanem azért is, mert az egyik legszebb és legsajátosabb őszi, tavi alkotások egyike. Vas István költőnknek több kitűnő verse szól a balatoni őszről (pl. Szeptember, Három nap, Badacsonyi ősz). Érdemes egy kellemes bor mellett, hűvös estén ízlelgetni, olvasgatni mindegyiket.

Kiss Benedek költő, ki olyannyira eljegyezte magát e vidékkel, hogy a Szent György-hegyen szőlőt vásárolt magának, több költeményében hagyta örökül az olvasókra a balatoni ősz verses feldolgozását. Talán a Késő-indián-nyár a legszebb mindegyik közül. A 20. századi nagy költőnemzedék tagja, a Bece-hegyen gazdálkodó Takáts Gyula, kinek mind prózai, mind lírai művei, de grafikái is plasztikusan idézik az őszi balatoni hangulatpt. Éppen ezért nehéz választani közülük, most A múlhatatlan című verséből idézünk:„Mikor végtelen lesz a csönd,/megszólalnak a fák./Ősszel közelít hozzánk/szavaival ez a világ.”