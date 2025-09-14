szeptember 14., vasárnap

Retro

48 perce

Világhírű művész szórakoztatta a fonyódi közönséget

Címkék#Balaton#dzsessz#művész#Somogy

Balaton, katamarán, jazz – és egy világsztár. 1980-ban Pege Aladár Fonyódon olyan koncertet adott, amelyről ma is legendák keringenek. Fotók is előkerültek a különleges estéről, amely Somogy kulturális életének egyik ikonikus pillanata lett.

Koszorus Rita

Aki ott volt, sosem felejti el. 1980 nyarán a Balaton hullámain, a frissen forgalomba állított katamarán fedélzetén csendült fel a dzsessz, méghozzá nem is akárki tolmácsolásában: Pege Aladár basszusgitárjának hangja ringatta a vízen úszó közönséget. A katamarán akkoriban újdonságnak számított, az ország minden szegletéből érkeztek rá kíváncsi utasok. De azon a nyári estén már nemcsak a hajó volt a főszereplő, hanem a zene: Pege Aladár Fonyódon olyan lendülettel játszott, hogy a Balaton-partig hallatszott. Tömegek gyűltek össze a mólónál is, akik nem fértek fel a hajóra – ők a partról hallgatták, ahogy a magyar jazz világhírű alakja a vízen muzsikál.

pege aladár fonyód
Pege Aladár fonyódi koncertjén egy gombostűt sem lehetett leejteni
Fotó: Kovács Tibor

Pege Aladár Fonyód után visszatért

Pedig nem ez volt az egyetlen alkalom, amikor Somogy közönsége élőben találkozhatott vele. A Somogyi Hírlap 1980-as beszámolója szerint Pege és kvartettje a kaposvári 503. számú Ipari Szakmunkásképző Intézetben is fellépett, ahol „A dzsessz története” címmel tartott zenés előadást. Ott Pege nemcsak játszott, hanem mesélt is a műfajról, a klasszikus és a jazz közötti határokról, valamint arról, milyen tervei vannak a nemzetközi színtéren.
– Régebben nem volt ennyire távol egymástól a dzsessz és a többi könnyűzenei irányzat,  idézte akkor a lap a művészt, aki hangsúlyozta, hogy ő maga egyszerre járja a világ jazzfesztiváljait és a klasszikus koncerttermeket. Bécs, Berlin, Budapest – és Kaposvár, ahol a fiatal szakmunkástanulók első kézből hallhatták tőle, hogy a jazz nemcsak zene, hanem életforma is.
Somogy tehát kétszeresen is részese lett Pege Aladár pályájának: egyszer a Balatonon, ahol egy új hajó fedélzetén adott felejthetetlen koncertet, és egyszer Kaposváron, ahol a zenetörténetet saját hangszere húrjain keresztül tanította.

Világhírű művész muzsikált Kaposváron

Fotók: Kovács Tibor

A fotókon, amelyek most előkerültek, ott a koncentráló muzsikus, amint basszusgitárját fogva felejthetetlenné varázsolja a nyári estét. A mai napig példátlan pillanat volt ez Somogy kulturális életében – amikor egy hajó fedélzete lett a világ egyik legjobb jazzbőgősének színpada. A Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas magyarcigány bőgőművész, zeneszerző, a magyar dzsessz kiemelkedő alakja, érdemes művész 2006-ban hunyt el 66 éves korában. 

