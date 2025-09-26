szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi kultúra

2 órája

Dübörög az ősz a piacon – ilyen volt pénteken a gombák, tökök és a szőlőfürtök kavalkádja

Címkék#tök#ősz#piac#hangulat#gomba

Igazi őszi hangulat lengte be a kaposvári piacot pénteken, ehhez pedig az évszakhoz illő reggeli hűvösebb időjárás is hozzájárult. A standok roskadoztak a szezon legjavától, a különleges gombáktól a szőlőig, almáig és a sokféle tökig. Nemcsak a klasszikus portékákból, hanem igazi különlegességekből is bőven válogathattak a vásárlók.

Lugosi Laura

Szeptemberben minden pénteken más programmal várják a piacra látogatókat – ezen a héten a főszerep a sütőtöké volt; pénteken tartották a Sütőtök Napot, frissen készült sütőtökfalatokkal várták a látogatókat. Négyféle változatot is meg lehetett kóstolni, így bárki felfedezhette az ősz igazi ízeit. A rendezvényhez hosszabbított nyitvatartás is társult: egészen 18 óráig élvezhetik a vásárlók a piaci hangulatot vásárlással és kóstolással egybekötve.

Sütőtök Nap a piacon
Sütőtök Nap a piacon Fotó: Lang Róbert

Sütőtök, erdei gombák és befőznivalók csábították a vásárlókat a piacon

A vásárlók először félénkek voltak a reggel folyamán, de egy idő után egyre többen érdeklődtek. Négyféle tököt kínáltunk, az emberek kíváncsian kóstolgatták – mondta el Kovács-Kozári Barbara a kóstoló standnál.

A gombák szerelmesei sem csalódtak. Kiss István standján a csurgói erdők kincsei sorakoztak, köztük a sárga gévagomba, a zöldhátú galambgomba, a szegfűgomba és a késő nyári vargánya. A kínálat különleges volt, sokan meg is álltak bámészkodni. – A gévagomba érdekessége, hogy fán nő, és ha megsütjük vagy megfőzzük, olyan az állaga, mintha hús lenne – mondta el az eladó. 

A zöldségeseknél javában tart a befőzési szezon. Zöldségkereskedésében Csík Géza elmondta, hogy a karfiol, kishagyma, almapaprika és kápiapaprika a sláger most a vásárlók körében. A gyümölcsöknél a szőlő és az almaeladás indult be, valamint a déligyümölcsök szezonja is indul. 

A saszla nagy kedvenc még mindig
A saszla nagy kedvenc még mindig Fotó: Lang Róbert

A szőlő kilója 800 és 1600 forint között mozgott, átlagosan 1000–1200 forintért adták, szemmel láthatóan bőséges volt a kínálat, rengeteg volt belőle. 

Kristóf Katalin portékái között sorakozott a Hokkaidó, a kanadai, a nagydobosi és a Provence-i tök, sőt faragnivaló is akadt. A Hokkaidó különösen népszerű, hiszen gesztenyés íze, gyorsabb sütése és édessége miatt sokak kedvence lett. Ára 890 forint/kiló körül alakult.

A tökök mellett volt bőven kukorica is 200–250 forintért, a barcsi termelőknél paradicsom 990-ért, paprika 1500-ért, uborka pedig akciósan 500 forintért. A virágos standoknál még mindig az őszirózsa a sláger, egy csokor ára nagyjából 700 forint volt, mellette kardvirág is színesítette a kínálatot.

A kaposvári piacon tehát minden adott volt ahhoz, hogy az ősz ízeit ne csak hazavigyék, hanem helyben meg is kóstolják a vásárlók.

Hatalmas tökökre leltünk a nagypiacon

Fotók: Lang Róbert

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu