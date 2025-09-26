Dübörög az ősz a piacon – ilyen volt pénteken a gombák, tökök és a szőlőfürtök kavalkádja

Szeptemberben minden pénteken más programmal várják a piacra látogatókat – ezen a héten a főszerep a sütőtöké volt; pénteken tartották a Sütőtök Napot, frissen készült sütőtökfalatokkal várták a látogatókat. Négyféle változatot is meg lehetett kóstolni, így bárki felfedezhette az ősz igazi ízeit. A rendezvényhez hosszabbított nyitvatartás is társult: egészen 18 óráig élvezhetik a vásárlók a piaci hangulatot vásárlással és kóstolással egybekötve.

Sütőtök Nap a piacon Fotó: Lang Róbert

Sütőtök, erdei gombák és befőznivalók csábították a vásárlókat a piacon

A vásárlók először félénkek voltak a reggel folyamán, de egy idő után egyre többen érdeklődtek. Négyféle tököt kínáltunk, az emberek kíváncsian kóstolgatták – mondta el Kovács-Kozári Barbara a kóstoló standnál.

A gombák szerelmesei sem csalódtak. Kiss István standján a csurgói erdők kincsei sorakoztak, köztük a sárga gévagomba, a zöldhátú galambgomba, a szegfűgomba és a késő nyári vargánya. A kínálat különleges volt, sokan meg is álltak bámészkodni. – A gévagomba érdekessége, hogy fán nő, és ha megsütjük vagy megfőzzük, olyan az állaga, mintha hús lenne – mondta el az eladó.

A zöldségeseknél javában tart a befőzési szezon. Zöldségkereskedésében Csík Géza elmondta, hogy a karfiol, kishagyma, almapaprika és kápiapaprika a sláger most a vásárlók körében. A gyümölcsöknél a szőlő és az almaeladás indult be, valamint a déligyümölcsök szezonja is indul.

A saszla nagy kedvenc még mindig Fotó: Lang Róbert

A szőlő kilója 800 és 1600 forint között mozgott, átlagosan 1000–1200 forintért adták, szemmel láthatóan bőséges volt a kínálat, rengeteg volt belőle.

Kristóf Katalin portékái között sorakozott a Hokkaidó, a kanadai, a nagydobosi és a Provence-i tök, sőt faragnivaló is akadt. A Hokkaidó különösen népszerű, hiszen gesztenyés íze, gyorsabb sütése és édessége miatt sokak kedvence lett. Ára 890 forint/kiló körül alakult.

A tökök mellett volt bőven kukorica is 200–250 forintért, a barcsi termelőknél paradicsom 990-ért, paprika 1500-ért, uborka pedig akciósan 500 forintért. A virágos standoknál még mindig az őszirózsa a sláger, egy csokor ára nagyjából 700 forint volt, mellette kardvirág is színesítette a kínálatot.