Elkezdődött a Rippl-Rónai Fesztivál – ennyiért ehetsz-ihatsz a kaposvári forgatagban

Délelőtt a civil nappal kezdődött el az idei Rippl-Rónai fesztivál, amelyet először rendeztek meg őszi időpontban. Délután rendhagyó irodalomórára hangolt a Kultúr Találka együttes a Dorottya-ház udvarán, ahol megzenésített versekkel szórakoztatták a közönséget.

Készül a Zichy Mihály Iparművészeti Szakgimnázium installációja a Rippl-Rónai Fesztivál egyik központi helyén, az Európa parkban. Fotó: Lang Róbert

A program panelbeszélgetéssel folytatódott, majd délután kaposvári tehetségek mutatkoztak be a Tehetséggálán. Eközben egyre gyűltek az érdeklődők a Fő utcán, ahol food truckok és borászatok termékei, valamint árusok portékái között is válogathattak.

Komoly összegek a Rippl-Rónai Fesztiválon

Aki a Rippl-Rónai fesztiválon szeretne enni vagy inni készüljön elegendő készpénzzel, mert balatoni árak várják őket a rendezvényen. Egy fröccs átlagosan, ha hosszúlépésről beszélünk 800 forintba fáj. Egy deci bort 400 forintért mérnek, a vodkaszóda 2 ezer forint, a házi jeges tea fél literje pedig 800 forint. A sima lángos ára 1300 forint, a kézműves kürtős kalács pedig 1400 forintba kerül, de lehet kóstolni kenyérlángost, és készítenek az egyik standnál hamburgert is menüben 3800 forintért.

A kulturális eledel ingyen van. Fotó: Lang Róbert

A gasztronómiai kínálat nem olcsó, de a kulturális eledel ingyenes, így a koncertekre sem kell jegyet váltani, csak élvezni a zenét! Az első napon a Kaposvári Helyőrségi Zenekar és a PTE Zsolnay Vilmos Fúvószenekar muzsikál, de a következő napokban fellép a Bikini, a 4S Street, Manuel, Ivan and the Parazol, a Belga, Negál, cserihanna, vasárnap pedig Mága Zoltán ingyenes koncertje teszi fel a koronát a hétvégére.

Már festenek a művészek. Fotó: Lang Róbert

Négy helyszínen folynak az események: a Kossuth téren, a Dorottya-ház udvarán, az Európa parkban és a Fő utcán. A művészek már csütörtökön megkezdték az alkotást a sétáló utcán, de ezt folytatják a következő napokban is. Van lehetőség arra is, hogy kipróbáljuk magunkat, hiszen közös élményfestésen kósotlhatunk bele, milyen lehetett Rippl-Rónai Józsefnek megfesteni a virágokat legendás kukoricás festményein.