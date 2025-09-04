szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Belekóstoltunk

31 perce

Elkezdődött a Rippl-Rónai Fesztivál – ennyiért ehetsz-ihatsz a kaposvári forgatagban

Címkék#kult#Rippl-Rónai Fesztivál#program

Színekkel, ízekkel és illatokkal telt meg a kaposvári Fő utca csütörtökön. Három napos összművészeti fesztivál vette kezdetét, ugyanis vasárnapig dübörög a Rippl-Rónai fesztivál. Ízelítőt hoztunk a program- és gasztronómiai kínálatból.

Koszorus Rita
Elkezdődött a Rippl-Rónai Fesztivál – ennyiért ehetsz-ihatsz a kaposvári forgatagban

Délelőtt a civil nappal kezdődött el az idei Rippl-Rónai fesztivál, amelyet először rendeztek meg őszi időpontban. Délután rendhagyó irodalomórára hangolt a Kultúr Találka együttes a Dorottya-ház udvarán, ahol megzenésített versekkel szórakoztatták a közönséget. 

a zichy diákjai készítik az installációt a rippl-rónai fesztiválra
Készül a Zichy Mihály Iparművészeti Szakgimnázium installációja a Rippl-Rónai Fesztivál egyik központi helyén, az Európa parkban. Fotó: Lang Róbert 

A program panelbeszélgetéssel folytatódott, majd délután kaposvári tehetségek mutatkoztak be a Tehetséggálán. Eközben egyre gyűltek az érdeklődők a Fő utcán, ahol food truckok és borászatok termékei, valamint árusok portékái között is válogathattak.

Komoly összegek a Rippl-Rónai Fesztiválon

Aki a Rippl-Rónai fesztiválon szeretne enni vagy inni készüljön elegendő készpénzzel, mert balatoni árak várják őket a rendezvényen. Egy fröccs átlagosan, ha hosszúlépésről beszélünk 800 forintba fáj. Egy deci bort 400 forintért mérnek, a vodkaszóda 2 ezer forint, a házi jeges tea fél literje pedig 800 forint. A sima lángos ára 1300 forint, a kézműves kürtős kalács pedig 1400 forintba kerül, de lehet kóstolni kenyérlángost, és készítenek az egyik standnál hamburgert is menüben 3800 forintért. 

elkezdődött a rippl-rónai fesztivál
A kulturális eledel ingyen van. Fotó: Lang Róbert 

A gasztronómiai kínálat nem olcsó, de a kulturális eledel ingyenes, így a koncertekre sem kell jegyet váltani, csak élvezni a zenét! Az első napon a Kaposvári Helyőrségi Zenekar és a PTE Zsolnay Vilmos Fúvószenekar muzsikál, de a következő napokban fellép a Bikini, a 4S Street, Manuel, Ivan and the Parazol, a Belga, Negál, cserihanna, vasárnap pedig Mága Zoltán ingyenes koncertje teszi fel a koronát a hétvégére. 

festők, szobrok és zenészek a rippl-rónai fesztiválon
Már festenek a művészek. Fotó: Lang Róbert 

Négy helyszínen folynak az események: a Kossuth téren, a Dorottya-ház udvarán, az Európa parkban és a Fő utcán. A művészek már csütörtökön megkezdték az alkotást a sétáló utcán, de ezt folytatják a következő napokban is. Van lehetőség arra is, hogy kipróbáljuk magunkat, hiszen közös élményfestésen kósotlhatunk bele, milyen lehetett Rippl-Rónai Józsefnek megfesteni a virágokat legendás kukoricás festményein. 

Így készül Kaposvár a Rippl-Rónai Fesztivál kezdetére

Fotók: Lang Róbert

 

Utcatárlat is várja a látogatókat és a Táncsics Mihály Gimnázium, valamint a Zichy Mihály Iparművészeti Szakgimnázium diákjai is megmutatják legjobb munkáikat. 

Színes utcai kavalkáddal vette kezdetét a Rippl-Rónai Fesztivál

Fotók: Lang Róbert

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu