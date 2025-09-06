szeptember 6., szombat

Rippl feszt

34 perce

Fesztivállázban ég Kaposvár, megtelt a belváros zenével

Címkék#4S Street#Rippl-Rónai Fesztivál#belváros#Bikini

A város megtelt élettel, zenével és jókedvvel, még késő este is nagy volt a forgalom a szórakozóhelyeken és belváros utcáin. Ütős esti koncertekkel folytatódott a Rippl-Rónai Fesztivál pénteken.

Koszorus Rita

A legendás Bikini koncertjére péntek kora este nagyon sokan voltak voltak kíváncsiak. A Kossuth tér, dacára a nyárihoz hasonlító melegnek, szinte teljesen megtelt fesztiválozókkal. Nagyot szólt a Rippl-Rónai Fesztivál pénteken is. 

a bikini zenélt a rippl-rónai fesztiválon
Bikini koncert a Rippl-Rónai Fesztiválon. 
Fotó: Lang Róbert

A zenekar hozta a tőle megszokott lendületet és slágereket, amelyeket persze velük együtt énekelt a közönség.

rippl rónai fesztivál kaposváron
Fantasztikus volt a hangulat a Kossuth téren. Fotó: Lang Róbert 

Szinte az összes nagy slágert előadták a veterán rockerek, bizonyítva, hogy a Bikini még mindig képes megmozgatni minden korosztályt. A buli az Európa parkban is tetőfokára hágott, ahol egy feltörekvő tehetség Cserihanna szórakoztatta a közönséget. A budapesti fellépőhelyeket megtöltő ifjú énekesnő megtáncoltatta a kaposvári fiatalokat is. 

Megteltek a belvárosi szórakozóhelyek péntek este. Fotó: Lang Róbert 

Rippl-Rónai Fesztivál: minden korosztálynak!

A program a 4S Street fellépésével folytatódott, amelyre már teljesen megtelt a Kossuth tér és egyre nagyobb tömeg hömpölygött a sétáló utcán is. A frissítőket és harapnivalókat kínáló bódéknál is sokan várakoztak rendelésükre, a vízvári kürtőskalács ezúttal is sztár volt. Hosszú sorban várakoztak a vásárlók a forró édességre, s sokan választották a fesztiválkalácsot pisztáciával és liofilizált málnával. Aztán a húrok közé csaptak a gyergyói zenészek. 

4s street
A Rippl-Rónai Fesztivál színpadán a 4S Street
Fotó: Lang Róbert 

Kitett magáért az erdélyi zenekar, hiszen igazi közönségkedvenceket játszottak Kaposváron. A közönség együtt énekléssel díjazta az egymást követő 4S Street slágereket. 

4s street koncert kaposváron
Együtt énekelték: Köszi, hogy eljöttél 
Fotó: Lang Róbert 

Amikor már azt hittük ez az este ennél jobb nem lehet, színpadra lépett az Ivan&the Parazol. A közönség nem fáradt és ugyanolyan lendülettel vetette bele magát a szórakozásba, mint a délutáni programokon. 

Hatalmas bulit csapott az Ivan&the Parazol
Fotó: Lang Róbert 

A zenészek pedig bizonyították, hogy miért is kétszeres Fonogram-díjas a zenekar, amelynek a közelmúltban jelent meg új albuma. A Belle Époque címre hallgató korongról is játszottak Ivánék a Rippl-Rónai Fesztivál közönségének. 

A hangulat a tetőfokára hágott
Fotó: Lang Róbert 

A budai rockerek úgy feltüzelték a közönséget, hogy egy gombostűt sem lehetett péntek éjszaka leejteni a belvárosban. És az ingyenes kulturális táplálék ezzel még nem fogyott ki, hiszen a Rippl-Rónai Fesztivál szombaton is folytatódik. Ma Manuel és a Bëlga zenélnek a kaposváriaknak a Kossuth téri nagyszínpadon, az Európa parkban Varró Dániel és Molnár György zenés irodalmi műsorával indul a napi program délután este pedig a Synners, a Schenker Band és Ripoff Raskolnikov & Nagy Szabolcs zenélnek. 

Nagy bulit csapott Kaposváron a 4S Street

Fotók: Lang Róbert

Ivan & The Parazol koncert Kaposváron

Fotók: Lang Róbert

Megtelt a kaposvári Kossuth tér a Bikini koncertje alatt

Fotók: Lang Róbert

 

