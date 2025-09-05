szeptember 5., péntek

Rippl-Rónai Fesztivál

40 perce

Papírrovarok és avarruhák: élő festéssel ünnepelték a művészetet Kaposváron

Szellőre rebbenő batikolt textilek, óriás papírrovarok és avarruhák díszítik Kaposvár belvárosát. A háromnapos Rippl-Rónai fesztiválon diákok installációkkal, szabadtéri kiállításokkal, élő festéssel és rajzolással ünneplik a művészetet.

Krausz Andrea
Fotó: Muzslay Péter

A Rippl-Rónai fesztivál négy helyszínén zajlanak a programok: a Kossuth téren, a Dorottya-ház udvarán, az Európa parkban és a Fő utcán. A Zichy Mihály Iparművészeti Szakgimnázium diákjai egy élő modellt rajzoltak az Európa parkban, ahol Bogi másfél óra alatt szinte teljesen elkészült alkotásával. – Kicsit zavart, hogy odajöttek hozzám beszélgetni az ismerősök, nem haladtam a munkával. A gyerekek nagyon érdeklődőek, szívesen megnézik, mit csinálunk – mondta Bogi.

Rippl-Rónai fesztivál
A Rippl-Rónai fesztiválon élőben láthatjuk a művészeket alkotni
Fotó: Muzslay Péter

Arborétumot építettek a Rippl-Rónai fesztiválon

Az Arborétum nevű művészeti ösvényen olyan alkotások kaptak helyet, amelyeket egy képzeletbeli botanikus kert inspirált. A Divat- és Látványtervező, Dekoratőr, Kerámiaműves- és Festőszak közös projektjét nagy érdeklődés kísérte. A diákok munkáit többek között Albrecht Dürer, Vincent van Gogh és Yayoi Kusama ihlette, és a természet védelmére is fel kívánják hívni a figyelmet. – A tegnapi nap után ma is sokan voltak, közelebb hozzuk az emberekhez a művészetet. Bemutatókat tartunk, most például cianotípiát készítünk üvegklisével, az évszakok színvilágát próbáljuk megmutatni. Nagy csapatmunka volt összehozni a kiállítást, egy héten át készültünk – emelte ki Micsik-Horváth Alexandra grafikus-tanár.

Rippl-Rónai Fesztivál pénteki napja

Fotók: Muzslay Péter

Megtelt a kaposvári Kossuth tér a Bikini koncertje alatt

Fotók: Lang Róbert

 

Közös festmények, ingyenes koncertek

A vármegyeháza előtt közös festmény készül, amelyben pénteken közel 150 diák vett részt. A közel negyedszázados múltra visszatekintő fesztivál Kaposvár legjelentősebb, leglátogatottabb összművészeti rendezvénye, amely mediterrán hangulatot varázsol a belvárosba. Az esti ingyenes koncertekre több ezer érdeklődőt várnak. A Kossuth téren pénteken 18 órától a Bikini, a 4S Street és az Ivan & The Parazol lép színpadra. Szombaton 19 órától a Bëlga, majd 21:30-tól Manuel ad koncertet. Vasárnap 19 órától Mága Zoltán koncertje zárja a fesztivált.

 

