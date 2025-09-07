Felbolygatta Kaposvár életét Manuel és a Belga szombati esti koncertje

Pezsgő belváros, zsúfolásig telt terek, mosoly az arcokon és zenétől visszhangzó utcák – ilyen volt az idei Rippl-Rónai Fesztivál, de a fiesztának még koránt sincs vége.

Ellepték a bulizó fiatalok a belvárost a Rippl-Rónai Fesztivál utolsó napján

Fotó: Lang Róbert

Szombat este a Kossuth tér már jóval a kezdés előtt megtelt. A Belga zenekar koncertjével indult az este, amelyet a közönség hangos tapsviharral és együtt skandált refrénekkel fogadott.

Belgának öltözve a Belga koncerten. Fotó: Lang Róbert

A téren minden korosztály képviseltette magát: a fiatalok a színpad előtt táncoltak, míg a családok a tér széléről figyelték a produkciót.

A képre kattintva további fotókat nézhetsz meg a Belga koncertjéről. Fotó: Lang Róbert

Az est második fellépője, Manuel igazi közönségkedvencnek bizonyult.

Manuel vezényletével kórusra váltott a Kossuth tér

Fotó: Lang Róbert

A fiatal énekes és rapper dalait szinte kórusként énekelte vele a tömeg.

Rengetegen voltak kíváncsiak a fiatal előadó koncertjére

Fotó: Lang Róbert

Olyan sokan voltak kíváncsiak Manuel fellépésére, hogy a színpad előtt egy gombostűt sem lehetett volna leejteni, alig lehetett mozdulni a lelkes rajongóktól.

Manuel odatette magát Kaposváron. Még több fotó a képre kattintva!

Fotó: Lang Róbert

Ingyenes koncerttel zárul a Rippl-Rónai Fesztivál

A fesztivál méltó zárásáról vasárnap este Mága Zoltán gondoskodik. A világhírű hegedűművész ingyenes koncertje különleges ünnepi hangulatot hoz a belvárosba. Az ingyenes előadásra nem egyedül érkezik a hegedűvirtuóz, hiszen fellépnek vele a Budapesti Operettszínház és a Budapesti Gipsy Virtuózok művészei. De "hazatér" Molnár Piroska és Koltai Róbert, színpadra lép Voith Ági, Oszvald Marika, Sümegi Eszter, Koncz Gábor, Szacsvay László és Molnár Levente is.