Felbolygatta Kaposvár életét Manuel és a Belga szombati esti koncertje
Színes programokkal és izgalmas fellépésekkel folytatódtak az összművészeti napok Kaposvár belvárosában szombaton. Előbb a Belga, majd Manuel koncertjére csapatta Kaposvár a Rippl-Rónai Fesztivál zárónapján.
Pezsgő belváros, zsúfolásig telt terek, mosoly az arcokon és zenétől visszhangzó utcák – ilyen volt az idei Rippl-Rónai Fesztivál, de a fiesztának még koránt sincs vége.
Szombat este a Kossuth tér már jóval a kezdés előtt megtelt. A Belga zenekar koncertjével indult az este, amelyet a közönség hangos tapsviharral és együtt skandált refrénekkel fogadott.
A téren minden korosztály képviseltette magát: a fiatalok a színpad előtt táncoltak, míg a családok a tér széléről figyelték a produkciót.
Az est második fellépője, Manuel igazi közönségkedvencnek bizonyult.
A fiatal énekes és rapper dalait szinte kórusként énekelte vele a tömeg.
Olyan sokan voltak kíváncsiak Manuel fellépésére, hogy a színpad előtt egy gombostűt sem lehetett volna leejteni, alig lehetett mozdulni a lelkes rajongóktól.
Ingyenes koncerttel zárul a Rippl-Rónai Fesztivál
A fesztivál méltó zárásáról vasárnap este Mága Zoltán gondoskodik. A világhírű hegedűművész ingyenes koncertje különleges ünnepi hangulatot hoz a belvárosba. Az ingyenes előadásra nem egyedül érkezik a hegedűvirtuóz, hiszen fellépnek vele a Budapesti Operettszínház és a Budapesti Gipsy Virtuózok művészei. De "hazatér" Molnár Piroska és Koltai Róbert, színpadra lép Voith Ági, Oszvald Marika, Sümegi Eszter, Koncz Gábor, Szacsvay László és Molnár Levente is.
A Belga is fellépett KaposváronFotók: Lang Róbert