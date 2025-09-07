szeptember 7., vasárnap

Fesztivál

38 perce

Felbolygatta Kaposvár életét Manuel és a Belga szombati esti koncertje

Manuel, koncert, Rippl-Rónai Fesztivál, Belga

Színes programokkal és izgalmas fellépésekkel folytatódtak az összművészeti napok Kaposvár belvárosában szombaton. Előbb a Belga, majd Manuel koncertjére csapatta Kaposvár a Rippl-Rónai Fesztivál zárónapján.

Koszorus Rita

Pezsgő belváros, zsúfolásig telt terek, mosoly az arcokon és zenétől visszhangzó utcák – ilyen volt az idei Rippl-Rónai Fesztivál, de a fiesztának még koránt sincs vége. 

rippl-rónai fesztivál kaposváron
Ellepték a bulizó fiatalok a belvárost a Rippl-Rónai Fesztivál utolsó napján
 Fotó: Lang Róbert

Szombat este a Kossuth tér már jóval a kezdés előtt megtelt. A Belga zenekar koncertjével indult az este, amelyet a közönség hangos tapsviharral és együtt skandált refrénekkel fogadott. 

Rippl-Rónai fesztivál közönsége
Belgának öltözve a Belga koncerten. Fotó: Lang Róbert 

A téren minden korosztály képviseltette magát: a fiatalok a színpad előtt táncoltak, míg a családok a tér széléről figyelték a produkciót. 

belga zenkar a rippl-rónai fesztiválon
A képre kattintva további fotókat nézhetsz meg a Belga koncertjéről. Fotó: Lang Róbert

Az est második fellépője, Manuel igazi közönségkedvencnek bizonyult. 

Manuel a Rippl-Rónai Fesztivál közönségével
Manuel vezényletével kórusra váltott a Kossuth tér
Fotó: Lang Róbert 

A fiatal énekes és rapper dalait szinte kórusként énekelte vele a tömeg.

minden korosztály együtt bulizott a Rippl-Rónai Fesztiválon
Rengetegen voltak kíváncsiak a fiatal előadó koncertjére
Fotó: Lang Róbert

Olyan sokan voltak kíváncsiak Manuel fellépésére, hogy a színpad előtt egy gombostűt sem lehetett volna leejteni, alig lehetett mozdulni a lelkes rajongóktól.

manuel és a kaposvári székesegyház
Manuel odatette magát Kaposváron. Még több fotó a képre kattintva! 
Fotó: Lang Róbert

Ingyenes koncerttel zárul a Rippl-Rónai Fesztivál

A fesztivál méltó zárásáról vasárnap este Mága Zoltán gondoskodik. A világhírű hegedűművész ingyenes koncertje különleges ünnepi hangulatot hoz a belvárosba. Az ingyenes előadásra nem egyedül érkezik a hegedűvirtuóz, hiszen fellépnek vele a Budapesti Operettszínház és a Budapesti Gipsy Virtuózok művészei. De "hazatér" Molnár Piroska és Koltai Róbert, színpadra lép Voith Ági, Oszvald Marika, Sümegi Eszter,  Koncz Gábor, Szacsvay László és Molnár Levente is. 

A Belga is fellépett Kaposváron

Fotók: Lang Róbert

 

 

