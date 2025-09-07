Rómában is elvarázsolták a közönséget a boszorkányos buzsáki táncok

A Buzsáki Boszorkányos Néptánc Egyesület és a Látrányi Csirekfogók Néptánc Egyesület tagjai négy felejthetetlen napot tölthettek Rómában, ahol amellett, hogy az örök várossal ismerkedtek a Folklore Festivals Blue Diamond szervezésével ,,Roma in danza” fesztiválon mutathattak be a közösen somogyi táncokat.

Somogyi táncokat mutattak be. Forrás: Látrányi Csirkefogók FB

A fesztivál a Colossuemtól induló felvonulással kezdődött, majd itt is zárult. Az eseményen horvát, grúz, magyar, román, lengyel és litván, valamint ciprusi néptáncosok is részt vettek.

Az utazás nem csak a táncról szólt, hanem egymás kultúrájának megismeréséről is, hiszen meglátogatták a legismertebb római látványosságokat is a somogyi táncosok. Így a Colosseum mellett felkeresték a vatikáni múzeumot, a Pantheont, a Spanyol lépcsőt, és a Trevi kutat is.

– Öt nap, közel 2300 kilométer, ebből két éjszaka a buszon – és megszámlálhatatlan élmény, érzés amit szavakba önteni sem könnyű.

Római utunk minden pillanata felejthetetlen volt. Néptánccsoportunk számára óriási megtiszteltetés és életre szóló élmény, hogy Rómában képviselhettük Somogyországot, s rajta keresztül hazánkat, Magyarországot, számolt be a látrányi csoport közösségi oldalán a fantasztikus élményekről. A fellépések során minden nemzet megnézte és megtapsolta a másikat – együtt örültünk egymás sikerének. Az a büszkeség és meghatottság, amit a színpadon éreztünk, leírhatatlan. Biztosak vagyunk benne, hogy ez az élmény életünk végéig velünk marad, írták beszámolójukban.