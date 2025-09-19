2 órája
Ingyenes koncertsorozat hirdeti: már hetente kétszer izgulhatunk
Szeptember 4-től az eddigi heti egy helyett már kétszer izgulhatnak a szerencsevadászok. Már nem csak vasárnap hanem csütörtökön is kihúzza a hatoslottó nyerőszámait a Szerencsejáték Zrt.
A Hatoslottó megújulása kapcsán egy több mint 80 állomásos ingyenes koncertsorozatot is elindított a Szerencsejáték Zrt. Ennek egyik állomása volt Balatonlelle csütörtökön este, ahol Erox Martini és a V-Tech lépett a szabadtéri színpadra. Az ingyenes lellei koncert és a környék megtelt parkolói is remekül mutatták, hogy érdemes szezonon kívül is zenés rendezvényeket szervezni a Balaton-parton, hiszen rengetegen voltak kíváncsiak a fellépőkre.
Körülbelül nyolcezer fellépése és koncertje volt már Erox Martininek a Magyarországon töltött 37 éve alatt. Ez idő alatt számtalanszor járt a Balatonnál, ami elmondása szerint szülővárosára emlékezteti.
– Nagyon szeretem, nagyon szép a táj, akárhányszor elhaladok mellette, mindig megcsodálom – emlékezett vissza az olasz származású énekes. – Az én szerencseszámom a 18-as, mindenhova elkísér. Nem olyan rég történt, hogy Olaszországban húztam ki a sorszámomat a Postán és azon is a 18-as állt – újságolta Erox Martini, aki nem tartja magát játékfüggőnek, csak szórakozásból szokott Tippmix-elni.
– A Szerencsejáték Zrt.-hez fűződő kapcsolatom régre nyúlik vissza. Annak idején játékgépeket üzemeltető cégem volt, így már akkoriban is szakmai kapcsolatban álltam a vállalattal – idézte fel Kecskés Tibor Kefir a lellei fellépése előtt.
A Hatoslottó Magyarország második legismertebb lottójátéka a Szerencsejáték Zrt. szerint
– Ma már gyorsabb eredményekre, dinamikusabb játékokra vágynak azok, akik szerencsejátékokkal játszanak. Ez az igény az, ami miatt bővítették a szerencseszámok húzását – tájékoztatta a Sonline.hu-t a Szerencsejáték Zrt.
A felnőtt lakosság mintegy 95 százaléka ismeri ezt a játékot. Az általunk megkérdezettek között sokan voltak akik, heti rendszerességgel vásárolnak szelvényt a játékra vagy kaparnak sorsjegyet.
– Nem olyan rég, pont a múlthéten vettem egy sorsjegyet, aminek a kaparása közben mellém szegődött a szerencse – újságolta Horváth Zsombor környékbeli lakos.
Balatonlellére szervezett nagyszabási ingyenes koncertet a Szerencsejáték Zrt.Fotók: Mócza Dániel
– Ahogy végignézek a színpad előtti téren, látom a sok lelleit. Nagy boldogsággal tölt el, hogy tudunk olyan közösségi rendezvényeket szervezni és hozni a településre, amelyek érdeklik a helyieket. Ezek az alkalmak nemcsak a szórakozásról szólnak, hanem beszélgetésekről, találkozásokról. Mindennek óriási közösségformáló ereje van – mondta el Felházi Miklós, Balatonlelle polgármestere, aki később személyesen is köszöntötte a sztárfellépőket.
Sonline.hu videó
