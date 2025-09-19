Ingyenes koncertsorozat hirdeti: már hetente kétszer izgulhatunk

A Hatoslottó megújulása kapcsán egy több mint 80 állomásos ingyenes koncertsorozatot is elindított a Szerencsejáték Zrt. Ennek egyik állomása volt Balatonlelle csütörtökön este, ahol Erox Martini és a V-Tech lépett a szabadtéri színpadra. Az ingyenes lellei koncert és a környék megtelt parkolói is remekül mutatták, hogy érdemes szezonon kívül is zenés rendezvényeket szervezni a Balaton-parton, hiszen rengetegen voltak kíváncsiak a fellépőkre.

Erox Martini is fellépett Balatonlellén, a Szerencsejáték Zrt. által szervezett koncerten

Fotó: Mócza Dániel

Körülbelül nyolcezer fellépése és koncertje volt már Erox Martininek a Magyarországon töltött 37 éve alatt. Ez idő alatt számtalanszor járt a Balatonnál, ami elmondása szerint szülővárosára emlékezteti.

– Nagyon szeretem, nagyon szép a táj, akárhányszor elhaladok mellette, mindig megcsodálom – emlékezett vissza az olasz származású énekes. – Az én szerencseszámom a 18-as, mindenhova elkísér. Nem olyan rég történt, hogy Olaszországban húztam ki a sorszámomat a Postán és azon is a 18-as állt – újságolta Erox Martini, aki nem tartja magát játékfüggőnek, csak szórakozásból szokott Tippmix-elni.

– A Szerencsejáték Zrt.-hez fűződő kapcsolatom régre nyúlik vissza. Annak idején játékgépeket üzemeltető cégem volt, így már akkoriban is szakmai kapcsolatban álltam a vállalattal – idézte fel Kecskés Tibor Kefir a lellei fellépése előtt.

A Hatoslottó Magyarország második legismertebb lottójátéka a Szerencsejáték Zrt. szerint

– Ma már gyorsabb eredményekre, dinamikusabb játékokra vágynak azok, akik szerencsejátékokkal játszanak. Ez az igény az, ami miatt bővítették a szerencseszámok húzását – tájékoztatta a Sonline.hu-t a Szerencsejáték Zrt.

Már hetente kétszer húzzák ki a Hatoslottó nyerőszámait

Fotó: Mócza Dániel

A felnőtt lakosság mintegy 95 százaléka ismeri ezt a játékot. Az általunk megkérdezettek között sokan voltak akik, heti rendszerességgel vásárolnak szelvényt a játékra vagy kaparnak sorsjegyet.

– Nem olyan rég, pont a múlthéten vettem egy sorsjegyet, aminek a kaparása közben mellém szegődött a szerencse – újságolta Horváth Zsombor környékbeli lakos.