Somogyi Nyugdíjasok

Régiségeket gyűjt szorgosan, irtókapákból készít szobrokat

Kilencedik alkalommal vesz részt kiállítóként a Rippl-Rónai Fesztiválon a várdai Tóth György, munkáiból ma is látható tárlat Dombóváron, emberformájú irtókapáit, az azokból készült szobrokat nem csupán Somogyban, de az ország számos településén megcsodálhatták.

Varga László
– Mindezek ellenére nem tartom igazi művészetnek, amit csinálok, hiszen meglévő tárgyakból alakítom ki a formákat. Átlagos gyerek voltam és felnőttként sem éreztem soha indíttatást a képzőművészetek iránt – vallotta Tóth György. – Édesanyám viszont remekül festett, olajképeit többször láthatták az érdeklődők a már említett fesztiválokon is. A kiállításokra gyakran vitt magával, amik minden bizonnyal közrejátszottak abban, hogy bár nem léptem a nyomdokaiba, de a mai napig megmaradt az érdeklődésem a festészet, és általában a képzőművészetek iránt. Elmondása szerint a gyűjtési szenvedélye is az életmódváltásából fakadt. Kaposváron nőtt fel, és mivel a városban nem volt módja önálló lakáshoz jutni, a sógora javaslatára Várdán vett házat 1981-ben. 

– Ez idő tájt főleg a lovak érdekeltek. Ez a szenvedélyem a mai napig megmaradt. Mindeközben egyre nagyobb érdeklődéssel fordult a falusi életforma felé és kezdte el gyűjteni a régmúlt emlékeit. 2015-ben fedezte fel a saját maga által megálmodott technikát, amely során a régi használati tárgyakból, később kifejezetten az irtókapákból hozott létre szobrokat. 

– Az első munkáimat a környező településeken összegyűjtött padlásfiákból készítettem, amelyekben a paraszti kultúra hagyományos eszközeit igyekeztem a mai ember számára közelebb hozni. Miután pedig felfedeztem az irtókapák emberformáját, mások hívták fel a figyelmemet, hogy azokat is érdemes bemutatni. A kapák azonban csak akkor kerültek igazán az érdeklődésem középpontjába, amikor Kapolcson a Művészetek Völgye fesztivál megálmodója, Márta István is elismerően szólt a munkáimról és a folytatására biztatott. Ekkor tudatosult bennem igazán, hogy minden kapa mögött áll valaki, akinek egy története is van, ezért is a régi, használt, rozsdás eszközöket gyűjtöttem – folytatta a múltidézést. 

A 2001-ben elkészült új lakóháza is a népi építészet jegyeit hordozza magán, az udvaron lévő Gereben Galériában a „Variációk irtókapára’’ című, folyamatosan bővülő kiállítása pedig több mint háromszáz darabból áll, ami különleges látványvilágot nyújt. 

