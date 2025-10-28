A digitális terekkel ismerkednek Ötvöskónyiban

Az együttműködési program célja a társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek csökkentése, valamint a Svájci Államszövetség és Magyarország, mint kedvezményezett ország közötti kétoldalú kapcsolatok építése és további erősítése, a romák digitális írástudásának növelése, ami hozzájárul a felnőtt munkaképes korú lakosság foglalkoztathatóságának javításához, a társadalmi befogadást célzó felnőttkori tanulás ösztönzéséhez.

Az elvárásoknak megfelelően a Csillagházban kialakításra került a digitális helyiség, eszközökkel és digitális táblával felszerelve, ahol az oktatás folyik majd. Orsós János a projekt digitális segítője hozzátette, hogy a programba 150 főt szeretnének bevonni a három év alatt, valamint terv, hogy 122 fő sikeresen végezze el a tanfolyamot. A tanfolyam elvégzése után a romák (és nem romák) képesek lesznek kihasználni az online lehetőségeket, ami hozzájárul életvitelük fejlődéséhez, annak könnyebbé tételéhez. Már az első napokban negyven fő jelentkezett.