1 órája
A digitális terekkel ismerkednek Ötvöskónyiban
Ötvöskónyi Község Önkormányzata sikeresen pályázott a Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében kiírt „Digitális terek rendelkezésre állása és a romák digitális kompetenciáinak fejlesztése” programkomponensre. Az elnyert támogatás összege harminchat millió forint – mondta dr. Varga Katalin jegyző a projekt szakmai vezetője.
Az együttműködési program célja a társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek csökkentése, valamint a Svájci Államszövetség és Magyarország, mint kedvezményezett ország közötti kétoldalú kapcsolatok építése és további erősítése, a romák digitális írástudásának növelése, ami hozzájárul a felnőtt munkaképes korú lakosság foglalkoztathatóságának javításához, a társadalmi befogadást célzó felnőttkori tanulás ösztönzéséhez.
Az elvárásoknak megfelelően a Csillagházban kialakításra került a digitális helyiség, eszközökkel és digitális táblával felszerelve, ahol az oktatás folyik majd. Orsós János a projekt digitális segítője hozzátette, hogy a programba 150 főt szeretnének bevonni a három év alatt, valamint terv, hogy 122 fő sikeresen végezze el a tanfolyamot. A tanfolyam elvégzése után a romák (és nem romák) képesek lesznek kihasználni az online lehetőségeket, ami hozzájárul életvitelük fejlődéséhez, annak könnyebbé tételéhez. Már az első napokban negyven fő jelentkezett.