2 órája
Lelki, szellemi zsongást ígért és felfelé figyelésre buzdított a múzsák randevúja
Az Isten itt állt a hátam mögött / s én megkerültem érte a világot – vallotta József Attila. Az ismert verset az Ars Sacra Fesztivál kaposvári rendezvényén adta elő Ivancsics Ilona Jászai-díjas színész, Nagybajom díszpolgára.
Az Ars Sacra a szakrális művészetet állítja középpontba, s arra bizonyság: a testvérmúzsák randevúja valóban közelítheti az eget a földhöz. Hogy volt-e fogékonyság minderre? Akik részt vettek a gazdag programsoron, érzékelhették: igen, sokakat megszólított ezúttal is A remény zarándokai mottóval meghirdetett, zenei, irodalmi és ismeretterjesztő estekkel színesített hét, ám többen is mozdulhattak volna a hívó szóra, ráadásul valamennyi rendezvényt belépőjegy nélkül lehetett látogatni.
Az Ars Sacra Fesztivál 19. alkalommal várta mindazokat, akik szívükben keresik az örök értékeket, a hit, a szépség és a remény találkozási pontját. Országhatáron innen és túl több száz program zajlott ezúttal is. Közülük mintegy 20 Kaposváron, ahol 12 esztendeje szövetkezett a katolikusok, a reformátusok és az evangélikusok tábora, valamint a megyeszékhely, hogy lelki-szellemi élményt kínálva, egyházi és világi helyszíneken szárnyaljon a szó, az ének, a muzsika, s kerüljön falra-paravánra a szép. A szervezők arra törekedtek ezúttal is, hogy a szent művészet ne hagyományőrzés, ládában őrzendő, holt kincs legyen, hanem eleven és inspiráló párbeszéd a jelenkor emberével a zenében, a képzőművészetben, az irodalomban, az építészetben, s a közösségi élményben – ahogy az alapítvány megálmodói is vallják ars poeticájukban.
A Rippl-Rónai és a Mézfesztivál zsongását követően mélyebb s talán katartikusabb zsongásnak lehettünk tanúi templomokban, plébánián, könyvesházban, de a Takáts Gyula Könyvtár, a TIT-székház is programgazda volt, csakúgy, mint a hajléktalan szálló, az anyaotthon, a Napsugár Gyermekotthon vagy a Ruhagyári Szeretetotthon. No meg a Városháza dísztermének ajtajai is kitárultak erre az alkalomra. A nagybajomi-kaposvári kötődésű művésznő, Ivancsics Ilona, a Szomszédok egykori Jutkája, illetve Molnár György verséneklő által megzenésített ószövetségi zsoltárokból, istenes versekből éppúgy kaptunk ízelítőt, mint Petőfiből, József Attilából vagy a kortársakból: Lackfiból, Varró Dánielből. Magasztosság és humor kéz a kézben járt – nem feledve, hogy Isten örömre teremtett minket. Persze, az örömnek ára van. Egyebek mellett erről is szólt Mezei Mária Hoztam valamit a hegyekből című, a szeretetről és az Istenről szóló „prédikációja”, amelyet 1946. június 10-én a budapesti pasaréti református templomban mondott el a színjátszás nagyasszonya. Nemcsak akkor lehetett döbbenetes a hatás, az volt most is, mivel e próza nagyon mai. A legkiválóbbaknak megadatott, hogy gondolataikat ne kezdje ki a rozsda.
A 2008-ban Nagybajomban rendezett Megyenapon százak hallgatták e részletet; köztük országgyűlési képviselők, polgármesterek, jegyzők, intézményvezetők. Szinte megállt a levegő, amikor Ivancsics Ilona arra kérte a közönséget, ha lehet, vessenek le most magukról minden cinizmust és gőgöt. Beszélt Istenről, a hit erejéről, a törvények királyáról, a szeretetről, de arról is:
„Szinte látom most egyesek arcán a gúnyos és fölényes mosolyt. Szegény teremtés – gondolják –, milyen naiv és megszállott a hitével. Látom a másik megránduló vállát, amint lerázza magáról a képtelennek és számára szinte már nevetségesnek hangzó elavult szót: Isten. Látom a harmadik ökölbe szoruló kezét, haragosan ránduló száját, amint fenyegetően dünnyögi: Istent mernek emlegetni nekem, nekem, aki annyi szörnyű kínon és megaláztatáson mentem át? Hát hol van az az Isten, aki eltűrte ezt a pokoli sok szenvedést és halált? De látom azt a néhány kifényesedő szemet és kisimuló arcot is, akik a saját lelkük halkan éneklő hangját hallják visszhangozni, amikor elsóhajtom a szót: Isten. Látom mind a négyfajta embert: a Gőgösöket, a Bosszúállókat, a Kételkedőket és a Hívőket. Jól látom őket, mert vándorlásom alatt sokszor találkoztam mindegyikükkel. Akkor hallgattam, kérdeztem, figyeltem őket, most megpróbálok felelni.”
– Hazahoztam a hitemet, mint egy nagy, jó szagú meleg kenyeret, s most szeretném széjjel osztani – mondta a művésznő, most már kissé szikárabban, mint 17 éve, amikor csak könnyek között tudta folytatni a Mezei-prózát.
Hangversenyeken, kiállítás-megnyitókon túl ismeretterjesztő előadások is fűszerezték a Szakrális Művészetek Hetét. Többek között Vedres Csaba zeneszerző, kántor, az After Craying zenekar egykori alapítója Az elszáradt szőlővessző címmel értekezett a TIT-székházban, amely idén új helyszínként jelent meg a rendezvénysorban. A zeneszerző egyebek mellett arról beszélt, hogy miként szakadt le folyamatosan Krisztusról, az éltető szőlőtőről, a nyugati civilizáció, a kultúra, azon belül is elsősorban a zene. A bejátszott zenei részletekkel dúsított előadás arra is válaszolt, hogyan lehet visszatalálni Krisztushoz, a szőlőtőhöz.
Kéki Kálmán, az ismert filmklubvezető a Jézus a mozivásznon, avagy evangélium a filmművészet szerint címmel osztotta meg gondolatait. A téma két érdeklődési területet kapcsolt össze, hiszen kiskorától fogva filmrajongó, s volt és van is alkalma a filmeknek mind a gyakorlati, mind az elméleti részével foglalkozni. Jézus alakja pedig hitének alapja. A róla készült több száz alkotás is bizonyítja, hogy Jézus alakja a filmkészítőket is régóta foglalkoztatja, s más-más megközelítésekkel találkozhatunk. Az evangélium szó szerinti feldolgozásán túl vannak olyan filmek, amelyek erősen ragaszkodnak az evangéliumokhoz, ám azokat kiegészítik fiktív karakterekkel, eseményekkel. Emellett találkozhatunk olyan filmekkel is, amelyek teljesen átértelmezik az evangéliumi történetet, vagy radikálisan új megközelítést alkalmaznak. És olyan művek is akadnak, amelyekben Jézus csupán mellékszereplő, ám mégis fontos a jelenléte a történetben. Némelyik film botrányt kavart – mint a Krisztus utolsó megkísértése vagy a Brian élete –, míg másokat az egyházak is előszeretettel ajánlanak. Ilyen a Jézus élete vagy A názáreti Jézus.
Az előadó jeleneteket mutatott be más kultúrákból, más vallásokból érkező Jézus-alkotásokból; így indiai, dél-afrikai, iráni és muszlim megközelítésű Jézus-filmekről is szó esett. Megjegyezte: abban bízik, hogy az érdeklődők között jó pár akad majd, aki megtekinti valamelyik filmet, és az abban bemutatott Jézus-alak által képes lesz közelebb kerülni a valódi Jézushoz.
E hét kulturális eseményein bebizonyosodott mindaz, amit Varga László kaposvári megyés püspök kívánt megnyitójában az evangélikus templomban:
Minden, ami ezen a héten történik a művészet keretében, az reményem szerint közelebb visz bennünket a Mesterhez, a Jóistenhez. Kívánom, hogy ezek az alkalmak tegyenek bennünket lángoló szívűekké, mert Jézus jelen van. Ő megígérte, megtartotta és ezen a héten is megtartja azt az ígéretét, hogy velünk van minden nap a világ végéig.
Azt már csak én teszem hozzá, hogy mindezért nem is kellett megkerülnünk a világot, merthogy: Isten itt áll a hátunk mögött…
Karád és Balatonföldvár is kitett magáért az Ars Sacra hetében
- Ahogy évek óta, úgy az idén is bekapcsolódott a Szakrális Művészetek Hete programjaiba a karádi Szent László-templom. A Nyitott Templomok Napján a balatonföldvári Sonoro kórus, valamint Bédayné Kádár Éva, Gergely Sándor és Witzmann Marcell adott hangversenyt. Műsorukban Bob Chilcott, Christopher Tin, Kodály Zoltán, Mary Lynn Lightoot, Ola Gjeilo, Peter Anglea, Viadana és Mozart művei és egyházi népénekek csendültek fel. A koncert előtt és után templom- és orgonabemutató zajlott Markaf Attila kántor közreműködésével, akitől a műemléktemplom históriájáról hallhattak az érdeklődők, miközben a műemlék orgona szerkezetét, működését is megismerhették, de kiállítás is nyílt a Szukits Sándorné vezette karádi hímzőkör munkáiból.