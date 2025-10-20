Lelki, szellemi zsongást ígért és felfelé figyelésre buzdított a múzsák randevúja

Az Ars Sacra a szakrális művészetet állítja középpontba, s arra bizonyság: a testvérmúzsák randevúja valóban közelítheti az eget a földhöz. Hogy volt-e fogékonyság minderre? Akik részt vettek a gazdag programsoron, érzékelhették: igen, sokakat megszólított ezúttal is A remény zarándokai mottóval meghirdetett, zenei, irodalmi és ismeretterjesztő estekkel színesített hét, ám többen is mozdulhattak volna a hívó szóra, ráadásul valamennyi rendezvényt belépőjegy nélkül lehetett látogatni.

Az Ars Sacra Fesztivál 19. alkalommal várta az érdeklődőket.

Az Ars Sacra Fesztivál 19. alkalommal várta mindazokat, akik szívükben keresik az örök értékeket, a hit, a szépség és a remény találkozási pontját. Országhatáron innen és túl több száz program zajlott ezúttal is. Közülük mintegy 20 Kaposváron, ahol 12 esztendeje szövetkezett a katolikusok, a reformátusok és az evangélikusok tábora, valamint a megyeszékhely, hogy lelki-szellemi élményt kínálva, egyházi és világi helyszíneken szárnyaljon a szó, az ének, a muzsika, s kerüljön falra-paravánra a szép. A szervezők arra törekedtek ezúttal is, hogy a szent művészet ne hagyományőrzés, ládában őrzendő, holt kincs legyen, hanem eleven és inspiráló párbeszéd a jelenkor emberével a zenében, a képzőművészetben, az irodalomban, az építészetben, s a közösségi élményben – ahogy az alapítvány megálmodói is vallják ars poeticájukban.

A Rippl-Rónai és a Mézfesztivál zsongását követően mélyebb s talán katartikusabb zsongásnak lehettünk tanúi templomokban, plébánián, könyvesházban, de a Takáts Gyula Könyvtár, a TIT-székház is programgazda volt, csakúgy, mint a hajléktalan szálló, az anyaotthon, a Napsugár Gyermekotthon vagy a Ruhagyári Szeretetotthon. No meg a Városháza dísztermének ajtajai is kitárultak erre az alkalomra. A nagybajomi-kaposvári kötődésű művésznő, Ivancsics Ilona, a Szomszédok egykori Jutkája, illetve Molnár György verséneklő által megzenésített ószövetségi zsoltárokból, istenes versekből éppúgy kaptunk ízelítőt, mint Petőfiből, József Attilából vagy a kortársakból: Lackfiból, Varró Dánielből. Magasztosság és humor kéz a kézben járt – nem feledve, hogy Isten örömre teremtett minket. Persze, az örömnek ára van. Egyebek mellett erről is szólt Mezei Mária Hoztam valamit a hegyekből című, a szeretetről és az Istenről szóló „prédikációja”, amelyet 1946. június 10-én a budapesti pasaréti református templomban mondott el a színjátszás nagyasszonya. Nemcsak akkor lehetett döbbenetes a hatás, az volt most is, mivel e próza nagyon mai. A legkiválóbbaknak megadatott, hogy gondolataikat ne kezdje ki a rozsda.