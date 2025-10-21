Bencze József mindvégig hű maradt Boronkához – felavatták a költő síremlékét

Bencze József (1937-1988) költő emlékére ünnepséget szervezett a település, íz emléknap szentmisével kezdődött a helyi templomban, melyet Németh József esperes, kéthelyi plébános celebrált. Majd a temetőben megáldotta Bencze József megújult síremlékét. A költő életét és munkásságát H. Rádics Márta helytörténeti kutató ismertette a jelenlévőknek.

Beszédében kiemelte, hogy a poéta a rövid, de lényegeset mondó kis verseket művelte legszívesebben. Lírája nyílt, egyenes, szókimondó, érzelemben gazdag költészet. Versei a népköltészet tisztaságával és egyszerűségével szólnak szüleihez, a tájhoz, a paraszti élethez, szeretett falujához, Boronkához.

Az ünnepségen felszólalt Móring József Attila országgyűlési képviselő, aki a kezdeményezést, és az elvégzett munkát méltatta. A rendezvényen jelen volt Bereczk Balázs polgármester. Nagyné Réti Ildikó pedagógus énekkel, Farkas Boglárka Sára és Farkas Barnabás pedig egy-egy Bencze József által írt versekkel működött közre.