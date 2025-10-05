2 órája
Egész évben ropják a szenior néptáncosok
A Boglári Senior Néptánccsoport számára az idei nyár is tartalmasan telt. Augusztus 20-án, a nemzeti ünnepen már harmadik éve léptek fel, mint fő műsorszám. A kenyérszentelés után a Boglári Bokréták Gyermektánccsoporttal közösen adták elő az ünnepi programot, amelyre sokan voltak kíváncsiak.
Szeptember 20-án következett a tizedik, jubileumi szüreti felvonulás, ahol a boglári táncosok is felléptek. A hagyományos hintók, traktorok és kisvonat mellett idén egy veteránmotoros csoport is csatlakozott a felvonulókhoz.
– Évről évre igyekszünk bevonni a boglári civil szervezeteket is: a Csavargőzösnél a Seven Houses Gospel Choir& Band és a Katona Borház, a Császta Fittnes Klubbnál a tulajdonos és kollégái, a Török Bálint utcában a WonderWorks Alapítvány – szülőkkel, óvodásokkal, Hajas Henrietta vezetésével – és Hujber pince fogadott minket, míg a Művelődési Házban Miseta Péter pincepörköltje várta a felvonulókat – mondta Osváth Péter, a Boglári Senior Néptánccsoport Egyesület elnöke.
Külföldön is fellépnek a boglári táncosok
Részt vettek a halászléfőző fesztiválon is, ahol a Kalinovacból érkezett küldöttséget is vendégül látták. Sőt meghívást kaptak az október 18-i hétvégére a horvát testvérvárosba. A hosszú hétvégén pedig sor kerül a táncegyüttes huszadik jubileumi műsorára, amelyen vendégszerepel a zamárdi Sulyom Táncegyüttes és a Boglári Bokréták Gyermektánccsoport a Somogy Zenekar kíséretével.
– A Csoóri Programnak köszönhetően az idén négy folkestet tudunk megszervezni, bár a korábbiaknál szűkebb keretek között. Szeretnénk visszatérni a Borudvarhoz is, de tervben van egy-egy nagyobb, a Balaton Népfőiskola Alapítvánnyal közösen szervezett rendezvény, amely farsangi mulatsággal zárulna – mondta Osváth Péter.