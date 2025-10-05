Egész évben ropják a szenior néptáncosok

Szeptember 20-án következett a tizedik, jubileumi szüreti felvonulás, ahol a boglári táncosok is felléptek. A hagyományos hintók, traktorok és kisvonat mellett idén egy veteránmotoros csoport is csatlakozott a felvonulókhoz.

– Évről évre igyekszünk bevonni a boglári civil szervezeteket is: a Csavargőzösnél a Seven Houses Gospel Choir& Band és a Katona Borház, a Császta Fittnes Klubbnál a tulajdonos és kollégái, a Török Bálint utcában a WonderWorks Alapítvány – szülőkkel, óvodásokkal, Hajas Henrietta vezetésével – és Hujber pince fogadott minket, míg a Művelődési Házban Miseta Péter pincepörköltje várta a felvonulókat – mondta Osváth Péter, a Boglári Senior Néptánccsoport Egyesület elnöke.

Az idei év is tartalmas a boglári táncosok életében

Fotó: Németh Levente

Külföldön is fellépnek a boglári táncosok

Részt vettek a halászléfőző fesztiválon is, ahol a Kalinovacból érkezett küldöttséget is vendégül látták. Sőt meghívást kaptak az október 18-i hétvégére a horvát testvérvárosba. A hosszú hétvégén pedig sor kerül a táncegyüttes huszadik jubileumi műsorára, amelyen vendégszerepel a zamárdi Sulyom Táncegyüttes és a Boglári Bokréták Gyermektánccsoport a Somogy Zenekar kíséretével.

– A Csoóri Programnak köszönhetően az idén négy folkestet tudunk megszervezni, bár a korábbiaknál szűkebb keretek között. Szeretnénk visszatérni a Borudvarhoz is, de tervben van egy-egy nagyobb, a Balaton Népfőiskola Alapítvánnyal közösen szervezett rendezvény, amely farsangi mulatsággal zárulna – mondta Osváth Péter.

