Nagy szegénységben, nélkülözésben, utódok nélkül halt meg Szefi

Bohuniczky Szefi (1892-1969), azaz Bohuniczky Jozefine a Zala vármegyei Nagypécselyen látta meg a napvilágot, majd onnan a család a Somogy vármegyei Tab melletti Csibehegy pusztára költözött egy időre. Szefi nem sokkal később az eperjesi Boldogságos Szűz Mária leányneveldében kapott színvonalas alapképzést. Már gyermekkorában kitűnt lázadó természetével, a korszak nőkről alkotott sztereotípiáit nem fogadta el. 1912-ben mégis férjhez ment Maller Dezsőhöz, a csurgói református főgimnázium tanárához, akivel viszontagságos, de összetartozáson alapuló házassága férje haláláig, 1956-ig tartott. Férjével kezdetben Csurgón, majd Budapesten éltek, ahol Szefi megtalálta saját világát, eljegyezte magát az írással, barátságot kötött a korszak nagy íróival. Visszaemlékezéseiben leírta azokat az estéket, találkozókat, amelyeket a Nyugat neves képviselőinek, a korszak nagy íróinak – Móricz Zsigmond, Szabó Dezső, Schöpflin Aladár, Németh László – rendezett. Eleinte az írással csak álnéven próbálkozott, az 1920-as évek közepétől a nagy lapok, a Nyugat és a Napkelet is közölte novelláit, könyves kritikáit. Első novelláját, A kisbojtárt, 1926-ban jelentette meg a Nyugat. Első kötete, a Nők – beszédes – címmel látott napvilágot 1930-ban. A Fáy Dezső fametszeteivel díszített kötet a Magyar Bibliophil Társaságtól elnyerte a legszebb könyv díjat. Az 1930-as évekre ismert és elismert alkotó lett, melynek eredményeként 1938-ban és 1942-ben is megkapta a Baumgarten-díjat. Író-életrajzok mellett művei – realista módon – a vidéki, somogyi világról, szegényparasztokról, középosztálybeli nőkről szóltak. 1947-ig folyamatosan jelen volt a magyar irodalmi életben.

Bohuniczky Szefire nagy hatással volt Jókai Mór

Memoárja szerint írói indulásában nagy hatással volt gyermekkori találkozása Balatonfüreden, Jókai Mórral. De ugyanígy nagyban gazdagították írói fantáziáját a Tab melletti Csibehegyen töltött esztendők, amikor a helyi legendák, betyártörténetek, az ottani gyerekekkel töltött játékidők fantáziáját mind inkább tágították. A Tab melletti Csibehegy pusztán 1901 és 1909 között élt családjával, s talán az egyik legpontosabb leírást adta Otthonok és vendégek című memoárjában erről a világról:

Tab óriási porfelhőjéből csak a katolikus templom keresztje csillogott elő. Csibehegy felett napfényben rezgő, tiszta levegő lebegett. Dombok, völgyek, szakadékok váltogatták egymást, a vízmosta sárga kövek között apró patakok csobogtak, és akácos legelőnk elérte a látóhatárt.

Itt kezdte az elemit is, naponta a tejeskordéval ment le a városba, Mendrek tanító úr katolikus iskolabéli osztályába, majd délben ismét útra kelt a tejeskannák között, vissza a Csibehegyre. Leírásai e vidékről hiánypótlóak, melyekből nem csak a korabeli viszonyokat, hanem a gyermeki lélek változásait is megismerhetjük, melyekre mindig jó szívvel emlékezett: „Boldog órák, boldog napok emlékei rezegnek most írás közben is bennem. És nagy ebédek, vacsorák és kimeríthetetlen játékok emléke.” – írta memoárjában. Csibehegy elvesztése, azaz az eperjesi tanulmányok megkezdése örökre elszakította Szefit a somogyi idilltől.