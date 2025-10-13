Filoxéria söpört végig a balatoni borvidéken

Egyikük a sümegi származású Ramassetter Vince (1806-1878), aki kékfestő mestersége mellett a Balaton vidéki borkereskedelemben és szőlőtermesztésben is jeleskedett. Mint a neves Ramassetter család kékfestő kereskedője sokat járt külföldön, ekkor kezdett bele a magyar borok forgalmazásába is. Ugyanis elég gyorsan felismerte: a jó ízű magyar nedűk olcsóbbak és olykor magasabb minőségűek, mint a külhoniak. Ramassetter kiváló kereskedői vénájának köszönhetően egyre jobban gyarapodott, nem csak tapasztalatokban, hanem anyagiakban egyaránt. Szülővárosában feleségével, Kompanik Zsófiával aktív társadalmi életet éltek, több szervezet, alapítvány tagjai lettek.

MI-vel generált képillusztráció. Képen Ramassetter Vince borász

Ramassetter felkarolta a helyi oktatási és egészségügyi fejlesztéseket, 1846-ban az iparostanoncok oktatására, 1855-ben egy reáliskola támogatására szervezett alapítványt, de téglagyárat is alapított a városháza, a kórház megépítését szolgálva ezzel. Mindezen tevékenységét meghálálva a sümegiek városi tanácsossá és városbíróvá választották. Mint bortermelő szintén kiemelkedő munkát végzett. Somlón, Csobáncon és Badacsonyban vásárolt szőlőt, amit maga művelt nagy gonddal és szakértelemmel. Kiváló borai külföldön is elismertek lettek, a londoni Charwood and Owen cég forgalmazta azokat. Saját borai mellett ő indította el a világhírnév útján a balatoni borokat, hiszen világversenyeken vett részt velük (Londonban, Bécsben, Berlinben), sikerrel. RAMASETTER SÜMEG feliratú üvegbutellái bejárták egész Európát. Tevékenységéért Ferenc József nemesi címet adományozott neki. Ramassetter – gyermekei halála miatt – vagyonát, igen nagyvonalú módon, a közre, Sümeg városára hagyta, amiért az utókor Sümeg Széchenyijeként emlegeti.

A másik jeles szőlész Virius Vince (1847-1918), aki lényegében Ramassetter kortársa és térben sem messze alkottak egymástól. Virius még magyarul sem beszélt, amikor 1867-ben a Balaton közelébe került: a csehországi származású szakember Deym Ferenc osztrák tábornok lesencetomaji birtokán lett írnok, majd később tiszttartó. Ezen a vidéken telepedett meg, alapított családot és vált magyarrá, a Balatont kedvelő lokálpatriótává. Elsőként mint kiváló mezőgazdász a filoxéra, azaz a szőlőgyökértetű elleni harcban jeleskedett. A filoxéra végigsöpört a vidék szőlőtermő területein, ami ellen Virius felvette a harcot: szőlők újratelepítésével, új fajták bevezetésével, korszerű művelési módokkal védekezett és elképzeléseit terjesztette az érintett területeken. 1899-ben még a franciaországi Montpellierbe is tanulmányutat tett, hogy elsajátítsa a modern szőlészeti eljárásokat. Emellett Lesencetomajon létrehozta azt a vincellériskolát, amelyben ingyen oktatta a vincelléreket. A filoxéra elleni küzdelem mellett a másik nagy vállalkozásával is történelmi fejezetet nyitott. Virius Vince 1890-ben vásárolta meg azt a Szepezd határában fekvő nagy területű erdős részt, amelyen később lakásokat, villákat építtetett, valamint megkezdte a szepezdi hajókikötő kiviteleztetését is, amelyet 1912-től vettek használatba.