Ápolják a hagyományokat

2 órája

Citeraszó idézte meg a régi idők hangulatát

Az emberek túl sok falat építenek, de kevés hidat. Ez utóbbit tölti be a zene és a dal, amely megnyitja a szíveket és közelebb hoz bennünket egymáshoz. Az ének az életünket is szebbé teszi, a dalnok pedig másokét is- fogalmazott köszöntőjében Szaka Lászlóné, a rendező somogysárdi nyugdíjas klub vezetője a 16. alkalommal sorra került dalverseny megnyitóján.

Varga László
Citeraszó idézte meg a régi idők hangulatát

A tavaly átadott, impozáns faluház először adott otthont a stílszerűen tizenhat településről érkezett énekkarnak és szólistának, akik közül többen országos minősítésekkel is rendelkeznek és a határainkon túl is letették névjegyüket. Az eseményre az önkormányzat kiemelt támogatásával, Fentős Zoltán polgármester személyes közreműködésével és László Klaudia művelődésszervező hathatós segítségével, kiváló feltételek mellett került sor. Bár a huszonhárom műsorszám miatt a program elhúzódott- a köszöntésekkel, a zsűri értékelésével stb. együtt több mint öt órát vett igénybe-, de a remek előadások és a változatos felhozatal kellemes időtöltést jelenthetett a termet zsúfolásig megtöltő közönségnek. Szaka Lászlóné klubvezető lapunknak kiemelte: a szépkorúak nem csak önmagukért énekeltek, de fontosnak tartják, hogy az utókor számára is fennmaradjanak a szép dallamok és a citeraszó, hiszen a népdalok és magyar nóták olyan kincsei nemzetünknek, amelyeket nem szabad veszni hagyni. Fentős Zoltán is elismerően beszélt a látottakról, kiemelve a sok munkát, amelyet az előadásokba fektettek a fellépők és a további támogatásáról biztosította a találkozót.

LÁszló fivérek szolgáltatják a citeraszót
László fivérek szolgáltatják a citeraszót.

Magas színvonalon szólt a citeraszó

 Magas színvonalúnak értékelte a rendezvényt a zsűri is, kiemelve: jó ötlet volt a minősítés, így mindenki kapott arany, ezüst vagy bronzérmet, illetve oklevelet, valamint nem kellett összehasonlítani az igényesen összeállított népdalcsokrokat a kellemes dallamú keringőkkel, slágerekkel. Nagy öröm, hogy egyre több fiatal csatlakozik a szépkorúak csoportjához, számukra már nem ciki együtt énekelni az idősekkel. Jó volt megtapasztalni, hogy újra előkerültek a népi hangszerek, közülük ezúttal a citeráé volt a főszerep. Többségében a stílushoz megfelelő, egységes volt a csoportok öltözéke is. Jó, hogy vannak ezek a falusi rendezvények precízen, igényesen, pontosan megszervezve. Ilyen alkalmakkor köttetnek barátságok, hosszabb távú gyümölcsöző kapcsolatok, hatalmas a közösségépítő szerepük. Remélhetőleg a dalnokok saját településükön is megkapják a megfelelő elismerést- zárult az értékelés.

A somogyvári citerások is a színpadon mutatták be tudásukat.

 

 

